【選舉改革】謝偉俊：灣仔區宣誓情況正常，不覺得會取消資格

《經濟通通訊社１０日專訊》政府今日起安排區議員分批宣批，首批宣誓的是港島區４個區

議會的議員，儀式今早在北角社區會堂舉行。灣仔區議員謝偉俊表示，灣仔區議員的宣誓儀式莊

嚴，百分百正常，沒有特別戲劇性成分。

謝偉俊又指，在儀式上不覺得有任何元素要取消議員資格，看不到需要尋求法律意見，但之

前的行為有沒有當局需要考慮的地方，就要由當局判斷。（ｈｙ）（ｚｚ）

