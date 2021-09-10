《小傳日記》魚缸虛驚一場，科技股佬重新上路！

《小傳日記》魚缸個波幅真係愈來愈誇張，炒法都漸漸似Ａ場咁好炒。《南華早報》更新報

道，神州監管部門放慢了新網絡遊戲的審批流程，而唔係之前所講的暫停新網遊審批。消息令科

技股重新走高，ＡＴＭ再度發力做魚缸領頭羊；無幾耐，突然更傳出國家主席習近平同花旗國總

統拜登通電話，魚缸就愈夾愈高，加上內房股金融股普遍反彈，魚缸以全日最高位收市，收報

２６２０５點，升４８９點或升近２巴仙，主板成交１４９８﹒３３億銀。國企指數報９３８６

點，升２０３點或升２巴仙。恆生科技指數報６７４８點，升１８７點或升近３巴仙。

科技股近日波幅好大，不過原來魚缸虛驚一場。騰訊（００７００）升２巴仙，報４９０銀

；阿里巴巴（０９９８８）升４巴仙，報１６７﹒９銀；美團（０３６９０）升４巴仙，報

２５９﹒４銀

航運股繼續有炒作。摩通話看好航運費持續高企，呼籲增持相關公司。中遠海控

（０１９１９）升７巴仙，報１５﹒５８銀；海豐（０１３０８）升２巴仙，報３５銀；東方海

外（００３１６）先舊後新折讓近９巴仙配股，全日跌４﹒５３巴仙，報１５８銀。

資源股繼續有料到。周四美銀稍為向下利好金價，山東黃金（０１７８７）升２巴仙，報

１４﹒２４銀；招金（０１８１８）升唔夠１巴仙，報６﹒６３銀；銅股有炒作，五礦資源

（０１２０８）升２巴仙，報３﹒９９銀；紫金（０２８９９）升６巴仙，報１１﹒９４銀。

航運費居高不下，摩通話全球貿易效率仍然受船舶、港口運力、卡車、集裝箱、甚至連卡車

司機均呈短缺阻礙，建議繼續增持相關魚毛。再以走勢去望中遠海控，今日大陽燭大成交突破及

近期１５銀的阻力位，大家可以留意中遠海控，估計有得博破頂！請請！



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