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即市新聞

10/09/2021 16:26

《小傳日記》魚缸虛驚一場，科技股佬重新上路！

　　《小傳日記》魚缸個波幅真係愈來愈誇張，炒法都漸漸似Ａ場咁好炒。《南華早報》更新報
道，神州監管部門放慢了新網絡遊戲的審批流程，而唔係之前所講的暫停新網遊審批。消息令科
技股重新走高，ＡＴＭ再度發力做魚缸領頭羊；無幾耐，突然更傳出國家主席習近平同花旗國總
統拜登通電話，魚缸就愈夾愈高，加上內房股金融股普遍反彈，魚缸以全日最高位收市，收報
２６２０５點，升４８９點或升近２巴仙，主板成交１４９８﹒３３億銀。國企指數報９３８６
點，升２０３點或升２巴仙。恆生科技指數報６７４８點，升１８７點或升近３巴仙。
　　科技股近日波幅好大，不過原來魚缸虛驚一場。騰訊（００７００）升２巴仙，報４９０銀
；阿里巴巴（０９９８８）升４巴仙，報１６７﹒９銀；美團（０３６９０）升４巴仙，報
２５９﹒４銀
　　航運股繼續有炒作。摩通話看好航運費持續高企，呼籲增持相關公司。中遠海控
（０１９１９）升７巴仙，報１５﹒５８銀；海豐（０１３０８）升２巴仙，報３５銀；東方海
外（００３１６）先舊後新折讓近９巴仙配股，全日跌４﹒５３巴仙，報１５８銀。
　　資源股繼續有料到。周四美銀稍為向下利好金價，山東黃金（０１７８７）升２巴仙，報
１４﹒２４銀；招金（０１８１８）升唔夠１巴仙，報６﹒６３銀；銅股有炒作，五礦資源
（０１２０８）升２巴仙，報３﹒９９銀；紫金（０２８９９）升６巴仙，報１１﹒９４銀。
　　航運費居高不下，摩通話全球貿易效率仍然受船舶、港口運力、卡車、集裝箱、甚至連卡車
司機均呈短缺阻礙，建議繼續增持相關魚毛。再以走勢去望中遠海控，今日大陽燭大成交突破及
近期１５銀的阻力位，大家可以留意中遠海控，估計有得博破頂！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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