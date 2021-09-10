《股市一周》科網股反彈，港股按周升３０３點上兩萬六惟科指跑輸

《經濟通通訊社１０日專訊》重磅科技周初繼續受惠監管消息減少回升，惟中宣部約談遊戲

公司，又誤傳暫停遊戲版號審批拖低網遊及科技股表現，報道澄清後股價反彈。香港將重推回港

易，澳門亦計劃有條件放寬已在香港長期逗留「非居民外國人」入境，濠賭股造好。恆指本周主

要於２０天線至５０天線水平上落，恆指升３０３點，科指跑輸大市微升０﹒２９％。日均成交

約１５１８﹒３５億元，按周少一成三。

周一（６日），恆指重上２６０００點，加上國務院發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方

案》利好，收升２６１點，報２６１６３點。

周二（７日），內地公布體育服務貿易進出口總額，指２０１７年至２０１９年中國主要體

育服務貿易穩步上漲，刺激體品股上升，科技股亦承接升勢帶動恆指造好，收報２６３５３點，

升１９０點。

周三（８日），政府宣布粵澳來港易政策，澳門相關股份飆升，銀娛（００２７）成當日最

佳表現藍籌，恆指全日先升後跌，收報２６３２０點，跌３２點。

周四（９日），傳出中宣部約談騰訊及網易等遊戲公司，要求嚴格限制未成年人遊戲時長，

科技股股價走低，午後阿里巴巴（０９９８８）旗下《南華早報》報道，中央將暫停新遊戲審批

，科技股進一步下跌，拖累恆指全日失守２０天線跌穿兩萬六，報２５７１６點，跌６０４點。

該報章更正報道為放緩審批而非暫停，科技股今日反彈；中國國家主席習近平與美國總統拜

登通電話，利好投資氣氛，帶動恆指收復十天及二十天線，收報２６２０５點，升４８９點。

恆指本周在２５６２４至２６５６０點間波動，上下波幅９３５點，全周升３０３點或１﹒

１７％，收報２６２０５點；國指本周在９１４９點至９５５１點間波動，上下波幅４０２點，

全周升９５點或１％，報９３８６點；科指本周在６５４５至６９５８點間波動，上下波幅４１

２點，全周升１９點或０﹒２９％，報６７４８點。



＊傳中國放慢審批遊戲版號，騰訊仍錄微升＊



若然南早的報道屬實，網遊企業推出遊戲的時間依然會變慢，遊戲股全周個別發展，騰訊（

００７００）微升０﹒４１％，報４９０元；網易（０９９９９）挫５﹒４８％，報１３８﹒１

元；心動（０２４００）升６﹒１７％，報５０﹒７５元；中手游（００３０２）跌１﹒１％，

報３﹒５８元；祖龍娛樂（０９９９０）升２﹒５１％，報９﹒４元。

濠賭股方面，銀娛升４﹒０５％，報５２﹒７元；金沙（０１９２８）揚３﹒７％，報２６

﹒５５元；永利澳門（０１１２８）升３﹒８％，報９﹒４５元；新濠（００２００）升１﹒６

８％，報１２﹒１２元。



＊內房金九月觸礁，加快發專項債利基建＊



中國發改委表示，今年下半年發行的專項債券規模將高於去年同期，有助於穩定基礎設施等

領域投資增長。周內資源及基建股造好，中建材（０３３２３）全周升７﹒５％，報１２﹒８８

元；鞍鋼（００３４７）走高９﹒７６％，報６﹒５２元；中鐵建（０１１８６）升６﹒５７％

，報５﹒８４元。由本月起廣西省開始要求水泥企業限產，要求月內水泥產量不超過上半年月均

產量四成，供給或超預期收緊，水泥價格向上，潤泥（０１３１３）漲１０﹒７５％，報８﹒７

６元；海螺水泥（００９１４）走高４﹒９７％，報４８﹒６元。

另一方面，內房企業景氣不佳，內媒報道截至本月５日，今年內地共有２７４間內房發布破

產文書，平均每日約有一間破產。銷售方面，內媒報道指內房一線樓市「金九銀十」開局未如理

想，９月首周，全國１５個代表城市商品住宅成交規模約為１９４萬平方米，按年下降１４％。

碧桂園（０２００７）全周跌３﹒３１％，報８﹒４７元；潤地（０１１０９）升０﹒６９％，

報３０﹒３元；融創（０１９１８）挫８﹒５６％，報１８﹒７元；中海外（００６８８）跌１

﹒４３％，報１７﹒９元；時代中國（０１２３３）插９﹒６％，報６﹒９９元。



＊本港下周四公布上月失業率＊



香港１３日（周一）公布第二季工業生產指數，１６日（周四）公布上月失業率。中國１５

日（周三）公布上月零售銷售、工業生產指數和失業率。

國際方面，美國１４日（周二）公布上月ＣＰＩ，周四公布首次和連續申請失業救濟金人數

，市場觀望數據或影響聯儲局收水時機；１７日（周五）歐元區公布ＣＰＩ。（ｎｓ）

