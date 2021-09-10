《鍾之日記》中美通話暖魚缸，銀行受惠理財通

《鍾之日記》９月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在１０月Ｇ２０領導人峰會召開前夕，中美元首通電話，是時隔七個月後的首次。國家主席

習近平與美國總統拜登進行長達９０分鐘通話，白宮指出，雙方討論了兩國彼此利益相符的領域

，同時也討論了兩國在利益、價值觀和觀點上存分歧的領域。美國政府高級官員認為，拜登與習

近平通話測試了兩國領導人級別的直接接觸能否讓雙方關係更近一步。中國官媒的報道就指，習

近平強調，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力

，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道

如何搞好的必答題。

隔晚美股向下，道指連跌第４日。中國據悉將放緩審批新網絡遊戲，並非暫停批准，推動科

網股反彈，港股兩日插６３７點後，今日重上兩萬六。恆指高開１５４點，成功重返２０日線（

２５７７５點），其後升幅擴大，收復兩萬六及１０日線（２６０１９點），午後升幅擴大，收

市後競價時段再「嘜高」，收市報報２６２０５，為全日最高位；上升４８９點或上升

１﹒９１％，主板成交縮一成至１４９８﹒３３億元，北水流入亦大減至６﹒５６億元，為本周

最少。



＊滬指返３７００關，全周累漲３﹒４％＊



滬深兩市今早窄幅低開後，以券商股為代表的金融股普遍向上，加上酒股造好，滬綜指快速

倒升，並成功突破三千七關，為今年２月以來首次。此後中美元首通電話，市場為之一振，滬綜

指全日大部分時間企於三千七上方，並維持至收市。滬綜指收升０﹒２７％，報３７０３﹒１１

點；該指數全周累彈近３﹒４％，連漲第三周。公開市場連續第三日零投放零回籠，本周則淨回

籠８００億元人民幣。兩市全日成交額１５４４０億元人民幣，按日漲７﹒８％，創一周新高，

且連續３８個交易日成交破萬億。外資通過陸股通流入３６﹒２億元人民幣，連續兩日錄淨流入

。



＊跨境理財通啟動，中港銀行全線揚＊



粵港澳大灣區「跨境理財通」線上啟動儀式今日舉行，香港金管局公布實施細則，「跨境理

財通」分「南向通」和「北向通」。不過，啟動儀式過後理財通仍未正式開通，真正開通時間仍

須待內地監管機構發布修訂後的業務試點細則後才落實，預計最快十一月才正式推出服務。

再有跨境理財計劃落地，憧憬資金流入本港購買相關理財產品，中港銀行股造好，東亞銀行

（０００２３）最標青，升逾４％；匯控（００００５）、恆生銀行（０００１１）、渣打集團

（０２８８８）齊漲逾１％。中銀香港（０２３８８）、建行（００９３９）、中行（０３９８

８）升近２％，工行（０１３９８）上升１﹒４％。

「南向通」指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃

轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責；而「北向通」指香港合資格居民通過

指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品

的銷售由內地銀行負責。

南向通總額度暫定為１５００億元人民幣，每名投資者的個人額度為１００萬元人民幣。北

向通總額度暫定為１５００億元人民幣，每名投資者的個人額度為１００萬元人民幣。

南向通的合資格理財產品：經香港銀行評定為「低」風險至「中」風險及「非複雜」的投資

產品（一）在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金；（二）債券；以及（三）人民幣、港元

和外幣存款。北向通的合資格理財產品包括主要涵蓋經銀行銷售「低」風險至「中」風險及相對

簡單的理財產品。

券商高盛發報告唱好ＨＳＢＣ匯豐力拓亞洲財富管理的定位理想，絕對可以從理財通受惠，

抵銷低息對收入的挑戰，長遠提升財富管理對集團整體盈利的貢獻。高盛指，中長期而言，所有

在廣東省區內的銀行皆可以受惠於理財通的業務機遇。



＊或要配合新規網遊被迫放慢審批，騰訊僅反彈２％＊



８月的國產網絡遊戲審批信息至今仍未公布。據內媒引述消息人員猜測，遲遲未公布最新一

批版號審批結果的原因，可能是因為要等待政府適配新規，令企業有一定時間重新走流程。騰訊

的網遊亦因而受到阻滯，宣布延遲推出《英雄聯盟手遊》，由原本９月１５日延遲至國慶假期後

。

受累中國將暫停新網遊的審批傳聞及負面消息，騰訊昨日（９日）暴跌８％。騰訊趁著低位

斥資１﹒０３億元回購公司股份，股價今日重新振作，惟監管陰霾未除，僅反彈２﹒１％報４９

０元，仍未能返回５００元。

據《南華早報》昨日引述知情人士指，中國將暫停新網遊的審批，目前不清楚暫停將持續多

長時間，而內地首要任務是「減少新遊戲的數量」。不過，昨日收市後，《南華早報》改稱中國

政府只是放慢新網遊審批。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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