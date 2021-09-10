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即市新聞

10/09/2021 09:58

【數據前瞻】債券放量發行，機構料８月新增社融環比增１﹒６倍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行最晚約下周五（１７日）公布８月Ｍ２、新增貸款、
社融等數據，據《路透》綜合逾３０家機構的預估中值顯示，受益於地方政府專項債券和一般國
債啟動放量發行，８月新增社會融資規模料為２﹒７５萬億元（人民幣．下同），環比增近
１﹒６倍（７月新增社融１﹒０６萬億元），但較去年同期相比仍降逾２０％。
　　８月企業生產經營活動較上月明顯放緩，企業融資需求維持偏弱；當月人行召開金融機構貨
幣信貸形勢分析座談會，且月末票據貼現利率回升，預計新增貸款為１﹒３萬億元（７月新增貸
為１﹒０６萬億元），環比增逾２０％，與上年同期基本持平。此外，機構料８月Ｍ２增速為８
﹒４％，較上月提速０﹒１個百分點。

＊人行提前召開信貸座談會，後續穩信貸政策有望加力＊

　　申萬宏源證券報告指出，８月以來專項債發行加速，人行穩定信貸增速、避免信用需求不足
的態度明確，預計Ｍ２、社融重回合理趨勢，但高基數效應下社融存量增速仍將有所回落，避免
失速是關鍵。
　　華創證券認為，從信貸供給來看，貨幣政策溫和轉向態度明確，下旬人行召開信貸座談會，
著力信貸投放；從季節性來看，８月是季中月份，信貸投放季節性不明顯。
　　在７月新增信貸創出去年１０月以來新低後，有消息稱部分國有大型商業銀行近日接獲人行
指導增加月末信貸規模，並加快月底信貸投放，其中並包括部分前期積壓的房地產貸款。人行８
月下旬召開金融機構貨幣信貸座談會，會議時點較往年明顯前置近一個季度。此次會議提出「保
持信貸平穩增長仍需努力」，表明後續穩信貸的政策有望加力，配合地方債加快發行，成為經濟
穩增長的雙箭頭。（ｗｌ）

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