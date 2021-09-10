【債務風險】建業集團承認曾向河南政府反映困難，惟否認求救

《經濟通通訊社１０日專訊》網上流傳一份疑似是河南房企建業集團向河南省相關部門提交

的報告書，報告書上提到企業受到汛情和疫情的雙重打擊，在河南各區域多個地產項目停工停業

，商場、酒店、文旅運營難以維持，部分在建項目損毀嚴重，已累計產生各種經濟損失逾５０億

元（人民幣．下同），公司面臨大批人員失業、銀行失信等風險。報告指建業集團正面臨「罕見

的困難、風險和危機」，並「可能引發一系列社會問題」，請求政府幫扶救援。

港股建業地產（００８３２）昨日股價跌逾半成，今早小幅反彈１％。

建業集團對內媒承認，公司確實曾向政府遞交一份報告，但並非網上流傳的版本，無法針對

文件如何流傳進行任何解釋或說明。建業集團又指，按照上半年的常規經營表現，原本並無向政

府求助的想法，也沒有此必要，目前建業多數業態和業務已恢復到正常經營狀態，正在加速回暖

。

據《國際金融報》報告，就在建業集團向政府提交報告後，河南省辦公廳印發了十條措施，

支持企業加快災後重建恢復生產經營，包括加快退稅和依規緩稅、緩繳社會保險費、支持企業技

術改造、順延房地產項目交付期限、加快清理政府欠款等。



＊建業地產現金暴減，三條紅線踩中一條＊



建業集團曾號稱「只有河南」，其地產版圖幾乎未離開過河南，據網上流傳的報告提到，建

業集團去年營收１２５６億元，納稅８６億元，位居全省企業第二位。在河南省舉足輕重的地產

王國，其流動性狀況亦不容樂觀，截至今年上半年，建業地產的貨幣資金較去年同期暴跌超過一

半至約１０９億元，現金短債比為１﹒９３，踩中了一條紅線，而淨負債率亦達到了

９２﹒６％，逼近監管紅線。（ｅｙ）

