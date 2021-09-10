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10/09/2021 10:52

【數字人幣】深圳擬創新彩票銷售管理，開發數字幣購買及小獎兌付

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深圳市民政局日前發布《深圳市民政事業發展「十四五」規劃
（徵求意見稿）》，擬創新彩票銷售管理。推進中間業務平台建設並加快接入廣東省統一身份認
證平台，推進採用智能網絡系統建設，實現定向數據存證與公證、數據統計分析、可自動追溯的
深圳責任彩票聯盟鏈。創新應用區塊鏈技術服務彩民回饋抽獎活動，開發數字人民幣有關彩票購
買支付及小獎兌付方式。（ｗｌ）

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