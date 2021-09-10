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即市新聞

10/09/2021 16:19

【重拳監管】四部門要求阿里、美團、滴滴等企業保障勞動者權益

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開
平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團（０３６９０）、餓了麼、
滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）
等１０家龍頭平台企業開展聯合行政指導。
　　據《新京報》報道，會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企
業要切實提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見
》的精神實質和主要內容，全面貫徹落實好《意見》要求，依法合規用工。
　　會議要求，龍頭平台企業要「走前頭做示範」，積極履行用工責任。要全面摸底依托平台就
業的新就業形態勞動者、用工合作企業基本情況，抓緊梳理排查平台用工問題，對照《意見》要
求制定整改工作方案，明確時間表、路線圖，壓實工作責任。

＊保障新就業形態勞動者權益，完善收入分配制度＊

　　會議要求，對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者要依法訂立勞動合同，保障其合法
權益；對不完全符合確立勞動關係情形的勞動者要訂立書面協議，按照《意見》要求保障其勞動
報酬、休息、勞動安全等權益。
　　要修改完善與用工合作企業的合作協議，督促用工合作企業依法合規用工。要健全保障勞動
者權益的制度機制，充分聽取勞動者意見建議，暢通勞動者訴求表達渠道，優化平台算法規則，
完善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴機制，保障勞動者的申
訴得到及時回應和客觀公正處理。
　　會議強調，龍頭平台企業要發揮好行業引領作用，帶頭關心關愛勞動者，積極履行社會責任
，切實維護好新就業形態勞動者權益。（ｗｌ）

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