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10/09/2021 11:24

【大國博弈】習近平：中美關係不是選擇題是如何搞好的必答題

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平應約與美國總統拜登通電話，就中美關係和雙
方關心的有關問題進行坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。
　　據《新華社》報道，習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策令中美關係遭遇嚴重
困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前
途命運，中美合作，兩國和世界都會受益。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何
搞好的必答題。
　　習近平強調，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政
治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。
　　習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展
道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基
礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和
地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。
　
＊拜登：願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話＊

　　拜登就指，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國沒有理由因
競爭而陷入衝突，強調美方從無意改變一個中國政策，願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話
，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌
。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。（ｃａ）

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