【聚焦數據】內地８月新增貸款１﹒２２萬億元，低預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人行公布，８月份人民幣貸款增加１﹒２２萬億元（人民幣．

下同），低於市場的增１﹒３萬億元，比上年同期少增６３１億元，按月則多增１４００億元。

分部門看，住戶貸款增加５７５５億元，其中，短期貸款增加１４９６億元，中長期貸款增

加４２５９億元；企（事）業單位貸款增加６９６３億元，其中，短期貸款減少１１４９億元，

中長期貸款增加５２１５億元，票據融資增加２８１３億元；非銀行業金融機構貸款減少６８１

億元。

８月末，本外幣貸款餘額１９３﹒９萬億元，同比增長１１﹒７％。月末人民幣貸款餘額

１８７﹒８萬億元，同比增長１２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和０﹒９個

百分點。８月末，外幣貸款餘額９４３０億美元，同比增長４﹒５％。當月外幣貸款減少１５億

美元，同比多減２０８億美元。



＊８月末人幣存款餘額同比增８﹒３％，外幣存款餘額增２２％＊



存款方面，８月份人民幣存款增加１﹒３７萬億元，同比少增５６７２億元。其中，住戶存

款增加３３３８億元，非金融企業存款增加５６０８億元，財政性存款增加１７２４億元，非銀

行業金融機構存款增加９９３億元。

８月末，本外幣存款餘額２３３﹒３２萬億元，同比增長８﹒５％。月末人民幣存款餘額

２２６﹒８５萬億元，同比增長８﹒３％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和２個百分

點。８月末，外幣存款餘額９９９７億美元，同比增長２２％。當月外幣存款增加３７億美元，

同比少增２２１億美元。（ｗｌ）

