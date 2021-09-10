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10/09/2021 16:38

【聚焦數據】人行：８月末社融規模存量３０５萬億，增１０﹒３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，８月末社會融資規模存量為３０５﹒２８萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１８６﹒６５萬億元，同比增長１２﹒２％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３５萬億元，同比下降２﹒３％；委托貸款餘額
為１０﹒９３萬億元，同比下降２﹒１％；信托貸款餘額為５﹒３５萬億元，同比下降
２５﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒２８萬億元，同比下降１２﹒５％；企業債券餘
額為２９﹒１９萬億元，同比增長７％；政府債券餘額為４９﹒６６萬億元，同比增長
１４﹒３％；非金融企業境內股票餘額為８﹒９９萬億元，同比增長１４﹒４％。
　　從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６１﹒１％，
同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個
百分點；委托貸款餘額佔比３﹒６％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒８％，同
比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒１％，同比低０﹒３個百分點；企業
債券餘額佔比９﹒６％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒３％，同比高０﹒６
個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比高０﹒１個百分點。（ｃｔ）

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