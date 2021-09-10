【ＦＯＣＵＳ】拉加德仿「鐵娘子」金句，減買債形鷹實鴿

【ＦＯＣＵＳ】ＱＥ「成癮」的歐美政策制訂者也是拼了。倍受關注的歐洲央行議息周四

（９日）深夜塵埃落定，行長拉加德以「重新校准（ｒｅｃａｌｉｂｒａｔｅ）」而非「縮減寬

鬆（ｔａｐｅｒ）」，來定義小幅放緩ＰＥＰＰ（緊急抗疫購債計劃）步伐。另一邊廂，面對美

國ＣＰＩ升至１３年最高，白宮國家經濟委員會主任Ｂｒｉａｎ Ｄｅｅｓｅ昨日就將食品通脹

歸咎於牛肉、豬肉、家禽的供應商大賺「疫情財」，被「新債王」岡拉克暗批轉移焦點。



＊不是ｔａｐｅｒ，只是「重新校准」＊



「通脹＋債務」夾擊之下，巴西、俄羅斯、墨西哥、智利、南韓紛紛忍不住加息應對；而

繼聯儲鮑叔預告「今年可能開始減少買債」後，歐洲央行最新拍板未來適度放慢ＰＥＰＰ淨買債

步伐（ａ ｍｏｄｅｒａｔｅｌｙ ｌｏｗｅｒ ｐａｃｅ），鷹派姿態終於較聯儲先行一步。

不過看真些，歐洲央行議息聲明根本未提及減慢的幅度，拉加德更仿效「鐵娘子」戴卓爾夫

人１９８０年以「Ｔｈｅ ｌａｄｙ ｉｓ ｎｏｔ ｆｏｒ ｔｕｒｎｉｎｇ（本女子不會轉

軚）」拒絕收回私有化政策，明言「Ｔｈｅ ｌａｄｙ ｉｓｎ’ｔ ｔａｐｅｒｉｎｇ（本女

士並非收水）」，強調有利的融資條件仍將維持，而如果歐元區前景惡化，不排除再次加大刺激

力度。

儘管歐元區８月通脹剛剛觸及「３字頭」，情勢好過花旗國的「５字頭」，但跟美國經濟已

恢復至疫情前相比，區內ＧＤＰ規模仍較２０１９年底少一截，但資產負債表佔ＧＤＰ比例卻較

聯儲高出一倍。



＊白宮高官抨擊供應商，被指轉移焦點＊



以基準情形計，歐洲央行下季ＰＥＰＰ月均買債規模料僅從三季度的８００億歐元微降至７

００億歐元，另外ＡＰＰ（常規資產購買計劃）維持每月買債２００億歐元不變，換言之，水喉

依然大開。另根據其最新預測，明後兩年通脹料分別為１﹒７％、１﹒５％，難及其「２％」目

標，從刺激通脹的角度看，印鈔可謂無功而返。

通脹壓力在歐洲央行眼中遙遙無期，在另一邊廂的美國，再也無法對物價飆升「扮眼盲」的

官員卻再有新解畫。白宮國家經濟委員會主任Ｂｒｉａｎ Ｄｅｅｓｅ昨日就稱，美國人面對的

食品雜貨價格漲幅的一半，都可歸因於牛肉、豬肉和家禽這三種產品，抨擊控制這些行業的前四

大供應商發「疫情財」。但「新債王」岡拉克就暗批其轉移聯儲印鈔和政府刺激的焦點。

最耐人尋味的是，聯儲三大鷹派之一的達拉斯聯儲主席卡普蘭，近日被揭僅２０２０年就進

行了多次超過百萬美元的股票交易，包括買賣蘋果、特斯拉、亞馬遜股票等。迫於壓力，其跟同

樣進行股票投資的波士頓聯儲主席羅森格倫昨日發表聲明稱，本月底將前出售所有股票。

接下來，ＦＥＤ，ｎｏｗ ｗｅ ｃａｎ ｔａｐｅｒ？

