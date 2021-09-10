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10/09/2021 08:28

【債務風險】中國平安被動「升任」華夏幸福第一大股東

　　《經濟通通訊社１０日專訊》飽受財困的內地房地產商華夏幸福（滬：６００３４０）公布
，因相關金融機構強制處置股份，控股股東華夏控股及其一致行動人，持股比例由
２５﹒８２％減至２４﹒９２％，而中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安人
壽及其一致行動人持股２５﹒１９％，被動變作大股東。

＊華夏幸福：實控人不發生變化＊

　　華夏幸福於上交所公告中表示，公司認定本次權益變動不會導致華夏控股作為公司控股股東
、王文學作為實際控制人發生變化，理由是華夏控股推薦和提名的董事佔董事會成員的多數，以
及平安人壽方已出具《說明函》，說明其無意願成為公司的控股股東或實際控制人，平安提名的
只有兩名董事，不足三分之一。
　　華夏幸福８月下旬公布，今年上半年淨虧損９４﹒８億元（人民幣．下同），上年同期為盈
利６０﹒６億元。截至報告期末，累計未能如期償還債務本息合計６９１﹒６６億元。對於未能
如期償還的債務，華夏幸福表示，將對公司融資產生較大影響，而為了化解公司債務風險，加快
促進公司有序經營，公司正在積極協調各方商討多種方式解決當前問題。（ｃａ）

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