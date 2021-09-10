【大國博弈】中國駐美大使秦剛：與基辛格度過一段愉快時光

《經濟通通訊社１０日專訊》官媒《環球時報》報道，中國駐美大使秦剛今早發推文，指與
基辛格博士度過了一段愉快時光，並且從他的遠見、智慧和見解中受益匪淺；並配上了自己與美
國前國務卿基辛格會面時的照片。
今年７月，秦剛抵達美國履新，今年也是基辛格秘密訪華５０周年。（ｃａ）
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