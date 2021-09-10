《經濟通通訊社１０日專訊》警方國安處起訴支聯會７名常委違反《香港國安法》，其中３
名常委及支聯會被控「煽動他人顛覆國家政權」罪。案件今早提堂。
支聯會說，被控涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪的，是主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，
而鄒幸彤及另外４名常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪。
國安處昨（９日）在支聯會會址及倉庫蒐證，檢獲文件、電腦及宣傳物品等；同時凍結支聯
會約２２０萬元涉案資產。（ｃｌ）（ｚｚ）
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10/09/2021 09:13
【國安立法】支聯會７常委違國安法今早提堂，２２０萬資產被凍結
《經濟通通訊社１０日專訊》警方國安處起訴支聯會７名常委違反《香港國安法》，其中３
名常委及支聯會被控「煽動他人顛覆國家政權」罪。案件今早提堂。
支聯會說，被控涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪的，是主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，
而鄒幸彤及另外４名常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪。
國安處昨（９日）在支聯會會址及倉庫蒐證，檢獲文件、電腦及宣傳物品等；同時凍結支聯
會約２２０萬元涉案資產。（ｃｌ）（ｚｚ）
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