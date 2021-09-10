【企業盈喜】恒和集團（０５１３）料全年虧轉賺最少３０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》恆和集團（００５１３）公布，預期截至６月３０日止年度純
利不少於３０００萬元，去年度虧損１７９０萬元。
該集團指，預期轉虧為盈主要由於投資物業未變現公平值錄得淨收益，而去年度未變現公平
值則錄得淨虧損、珠寶首飾業務收益增加及外匯錄得淨收益。該等增加╱收益的部分抵銷期內採
礦權減值虧損。（ｗｈ）
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