《日入而息》銀行最快下月推跨境理財通服務，港股全周升３０３點

《今天重點》﹡金管局表示理財通南北向通總額度暫定各１５００億元人民幣；金管局料銀

行最快１０月推出服務，「南向通」可見證開戶；劉應彬指正與內地商討北

向通見證開戶，並非過渡性安排；林鄭稱理財通是擴大金融互通重要舉措，

突顯香港優勢

﹡匯豐稱準備就緒，初期擬提供逾百項中低風險理財產品；中銀香港

（０２３８８）歡迎跨境理財通正式啟動，爭取早日推出服務；恆生

（０００１１）已選定內地合作銀行，提供逾１４０種理財通產品；東亞迎接

市場機遇，未來３年大灣區招聘３００名銷售人員；投資基金公會表示推動

大灣區金融融合，構建多元投資組合；星展歡迎「跨境理財通」開通，迎拓

展內地市場商機；摩根資管表示理財通促進大灣區投資機會，擬定制創新產

品；金發局表示證明香港在內地金融開放角色，且加強國金地位

﹡港交所（００３８８）下月起推出移動裝置市場數據服務，月費３８元

﹡路透：中資企業通過ＶＩＥ架構在香港上市需經監管機構審批

﹡據報許家印現身恆大財富專題會，承諾全額兌付所有理財產品

﹡據報８月國產網遊版號審批至今未發布，或等適配新規

﹡內地８月Ｍ２同比增速放緩至８﹒２％，低於預期；內地８月新增貸款

１﹒２２萬億元，低預期



《即日市況》﹡恆指高收４８９點報２６２０５，科指升１８７點報６７４８



《深滬股市》﹡滬指升０﹒２７％企穩三千七，累彈３﹒４％連漲三周



《美元匯價》﹡歐央行立場溫和，歐元１﹒１８以上窄幅上落；歐元最新報１﹒１８３３

╱３７，日圓最新報１０９﹒８８╱９０



《公司資訊》﹡正榮地產（０６１５８）８月銷售金額１１４﹒７億，按年跌６﹒７％

﹡石四藥（０２００５）公布旗下麻醉藥取得藥監局生產註冊批件

﹡傳蔚來赴港上市計劃或延遲至明年

﹡傳小米汽車（０１８１０）計劃２０２４年出車，目標三年總銷量９０萬輛

﹡新世界（０００１７）委任陳贊臣為公司獨立非執董

﹡網易（０９９９９）嚴選原ＣＥＯ柳曉剛據報加入美團（０３６９０）負責

團好貨

﹡消息指恆地（０００１２）以２﹒２５億沽香港仔一籃子舖

﹡傳中國最大在線音頻平台喜馬拉雅下周申請來港上市

﹡綠地香港（００３３７）首８個月合約銷售按年升２３﹒６％

﹡希慎興業（０００１４）首席營運總監呂幹威獲委任執行董事

﹡寶勝國際（０３８１３）８月綜合經營收益淨額按年跌３２﹒３％

﹡友佳國際（０２３９８）首八個月之銷售金額按年升２２％

﹡和鉑醫藥（０２１４２）新一代抗體ＨＢＭ４００３獲國家藥監局批兩項

ＩＮＤ許可



《國企紅籌》﹡華潤燃氣（０１１９３）收購重慶燃氣１６﹒９％權益，涉資２６﹒０２億

元人民幣

﹡中國電力（０２３８０）旗下公司簽訂廣西新能源項目開發協議，投資逾百

億元人民幣

﹡廈門港務（０３３７８）旗下Ａ股附屬公司獲中證監受理非公開發行股票核

准申請

﹡遠洋集團（０３３７７）８月協議銷售額按年增１４﹒６％

﹡中國建築國際（０３３１１）與中建股份訂立建設總合約框架協議

﹡天山水泥獲中證監批覆發行股份收購中建材（０３３２３）資產



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）進一步購買未償還優先票據，涉３００萬美元

﹡西王特鋼（０１２６６）控股股東出售２﹒７７億股份

﹡恆大（０３３３３）據報向理財產品散戶投資者提出還款計劃；據報許家印

現身恆大財富專題會，承諾全額兌付所有理財產品

﹡黑石集團全購ＳＯＨＯ中國（００４１０）要約終止



《中國要聞》﹡外匯局增２５億美元ＱＤＩＩ額度，均配發予基金公司

﹡住建部擬規定嚴格控制新建超高層建築

﹡上海發文促工業軟件高質發展，培育約１０家上市企業

﹡工信部公布免徵車輛購置稅目錄，比亞迪ｅ３等在列

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周淨回籠８００億元；８月社融增量

２﹒９６萬億元，高預期；８月末社融規模存量３０５萬億，增１０﹒３％

﹡中汽協表示８月汽車銷量跌１８％，新能源銷量增近２倍

﹡普徠仕表示日股長線具吸引力，惟大選在即或有潛在風險

﹡北京現代否認與小米汽車洽談出售第二工廠

﹡兵敗港股後，曠視科技成功轉戰科創板，擬籌６０億元人民幣

﹡存款定價機制調整後，銀行３年期定存利率連跌三月

﹡業內指動力煤市場供需明顯好轉，後期煤價將回落

﹡公募一哥張坤旗下易方達中小盤基金拓港股投資機遇

﹡利差和匯差具優勢，境外機構連續５個月增持地方債

﹡北京銀保監局對民生信託展開３個月現場檢查

﹡北京環球度假區２０日１２點開園

﹡習近平致賀信：推動ＲＣＥＰ早日生效實施

﹡銀保監批准工銀理財等四家公司試點養老理財產品

﹡建業集團承認曾向河南政府反映困難，惟否認求救

﹡北京副市長表示穩步推進數字人民幣全場景試點

﹡范一飛稱推動數字人民幣在不同運營機構間互聯互通

﹡深圳擬創新彩票銷售管理，開發數字幣購買及小獎兌付

﹡四部門要求阿里、美團、滴滴等企業保障勞動者權益

﹡據報８月國產網遊版號審批至今未發布，或等適配新規

﹡內地８月Ｍ２同比增速放緩至８﹒２％，低於預期

﹡內地８月新增貸款１﹒２２萬億元，低預期



《寶島快訊》﹡台股收升近１％，報１７４７４點

﹡台積電表示８月銷售額１３７４億台幣，同比增近１２％



《其他消息》﹡支聯會７常委違國安法今早提堂，２２０萬資產被凍結；支聯會違國安案押

後至下月底再訊，鄒幸彤被拒保釋

﹡消息指保安局運用權力將支聯會剔出註冊公司名冊

﹡首批區議員今早宣誓，中西區區議員率先完成

﹡徐英偉稱２４名港島區議員宣誓，蔡志強無出席須離任

﹡柴灣區議員蔡志強表明拒絕宣誓

﹡謝偉俊稱灣仔區宣誓情況正常，不覺得會取消資格

﹡深股通額度全日用近５３億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

２５億元，陸股通淨流入３６億元

﹡第六屆聯大投資比賽９月１３日開始，雲集１４間院校逾３０００人參賽

﹡張建宗及鄧炳強等３０人獲委任為太平紳士

﹡賀一誠冀大灣區「金融３０條」盡快落實，設澳交所要按國家要求

﹡網絡廿三條或「翻生」，邱騰華稱知識產權保障落後須重提修例

﹡據報香港計劃限制散戶投資者參與ＳＰＡＣ市場

﹡聶德權稱將於１８區起動籌辦一站式服務鼓勵長者接種疫苗

﹡南華早報更正：中國將放慢審批新網絡遊戲而非暫停審批

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒０１％，料樓價於高位窄幅爭持

﹡路透表示中資企業通過ＶＩＥ架構在香港上市需經監管機構審批



《大國博弈》﹡中國駐美大使秦剛稱與基辛格度過一段愉快時光

﹡拜登與習近平２月以來首次通電，進行廣泛戰略性討論

﹡美日印澳四方安全對話，料討論加強團結應對中國

﹡習近平稱中美關係不是選擇題是如何搞好的必答題

﹡新華社表示習近平同拜登通電話，進行坦誠深入廣泛交流

﹡商務部表示美國進口乙二醇和丙二醇的單烷基醚存在傾銷

﹡外交部表示中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運

﹡中國遊說澳洲國會協助其加入ＣＰＴＰＰ



《大灣區》﹡賀一誠稱博彩一定在澳門，但不排斥博企橫琴發展酒店業

﹡廣東力爭明年橫琴全島封關運行，前海５年內貿易額翻番

﹡橫琴辦理首筆跨境退稅，澳門女居民獲退稅１２０元人民幣



《理財通》﹡金管局表示理財通南北向通總額度暫定各１５００億元人民幣

﹡林鄭稱理財通是擴大金融互通重要舉措，突顯香港優勢

﹡理財通實施細則一個月後生效，「南向通」可見證開戶

﹡匯豐稱準備就緒，初期擬提供逾百項中低風險理財產品

﹡投資基金公會表示推動大灣區金融融合，構建多元投資組合

﹡中銀香港（０２３８８）歡迎跨境理財通正式啟動，爭取早日推出服務

﹡私人財富管理公會歡迎理財通正式啟動

﹡星展歡迎「跨境理財通」開通，迎拓展內地市場商機

﹡摩根資管表示理財通促進大灣區投資機會，擬定制創新產品

﹡恆生（０００１１）已選定內地合作銀行，提供逾１４０種理財通產品

﹡東亞迎接市場機遇，未來３年大灣區招聘３００名銷售人員

﹡金發局表示證明香港在內地金融開放角色，且加強國金地位



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入個案，全部帶變種病毒已打兩劑疫苗

﹡本港下周三起將認可孟加拉尼泊爾阿聯酋等地發出的疫苗接種紀錄

﹡楊潤雄料下周一首間中學個別班級可恢復全日面授課堂

﹡鐘南山牽頭臨床，新冠在研藥或使住院死亡降７８％

﹡科興明起在南非展開兒童及青少年疫苗研究

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