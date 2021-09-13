《油金掠影》中美元首通電話，刺激油價上周五飆升，金價走低

《經濟通通訊社１３日專訊》中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話，討論貿易及兩國

關係，舉動令市場投資氣氛回暖。布蘭特期油盤中高見７３﹒１５元（美元﹒下同），最終收報

每桶７２﹒９２元，升１﹒４７元或２﹒３％。紐約期油升１﹒５８元或２﹒３％，報每桶６９

﹒７２元。

此外，墨西哥灣油區產能恢復仍然緩慢，支撐油價。但石油公司表示，美國活躍鑽探機增加

，意味未來數星期產量或會上升。

市場關注今日稍後ＯＰＥＣ和國際能源署對２０２２年油需求前景討論，據悉ＯＰＥＣ或會

下調預測。



＊國債孳息率向上，拖低金價＊



儘管市場憂慮通漲持續，美國１０年期國債孳息率上升令金價下跌。現貨金微跌０﹒２％報

每盎司１７９０﹒３７元，紐約期金收低０﹒４％報每盎司１７９２﹒１元。

另外有分析師預期，市場擔心中國等汽車製造區，有製造商因芯片短缺而關閉生產設施，令

對汽車催化劑鉑和鈀的需求減少。鉑金跌１﹒９％報每盎司９５８﹒５１元；鈀金跌１﹒７％報

每盎司２１４２﹒１２元，全周累計跌超過１成。白銀亦跌０﹒９％報每盎司２３﹒８６元。（

ｈｃ）

