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即市新聞

13/09/2021 07:57

《新股上市》堃博醫療（２２１６）今起招股，入場費約９４４４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地醫療器械公司堃博醫療－Ｂ（０２２１６）在港上市，全
球發售８９３５﹒５萬股，國際及香港發售分別佔九成及一成，招股價１７﹒２０至１８﹒７０
元，一手５００股「入場費」為９４４４﹒２２元，今日起至本周四（１６日）中午公開招股，
９月２４日掛牌。聯席保薦人高盛及海通國際。
　　堃博醫療是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司，在中國和全球範圍內提供創
新型肺部疾病解決方案，目前有１７種產品及處於不同開發階段的主要候選產品。

＊引入十名基石投資者＊

　　堃博醫療引入十名基石投資者，認購總金額９１００萬美元（約７﹒０７億港元）。假設發
售價為招股價上限１８﹒７元，基石投資者將予認購的發售股份總數相當於全球發售項下發售股
份的約４２﹒３％，及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約７﹒２％（假設超額配售權未獲
行使）。基石投資者包括瑞銀集團旗下ＵＢＳ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、清池資本
、雪湖資本、Ｃｅｐｈｅｉ基金、Ｓｕｍｍｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｆｕｎｄ、啓峰資本
旗下Ｓｐｒｉｎｇｈｉｌｌ　Ｆｕｎｄ、Ａｒｔｉｓａｎ　Ｃｈｉｎａ　Ｐｏｓｔ－
Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、Ｖａｌｌｉａｎｃｅ　Ｆｕｎｄ、對沖基金
Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｍａｒｋｅｔｓ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＬＬＣ，以
及對沖基金Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＬＬＣ。
　　假設每股發售價為招股價中位數１７﹒９５元，集團所得款項淨額約１４﹒８８億元，當中
４９﹒９％用於發售核心產品；約１８﹒５％用於其他產品及候選產品：約９﹒２％用於為繼續
擴大生產廠房的生產線；約１３﹒２％用於為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金。
（ｍｈ）

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