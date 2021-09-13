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13/09/2021 13:17

科技股繼續捱沽，午後港股跌幅擴至６３０點報２５５７５

《經濟通通訊社１３日專訊》午後科技股繼續捱沽，阿里巴巴（０９９８８）跌５﹒９６％，報
１５７﹒９元；美團（０３６９０）跌７﹒４％，報２４０﹒２元。恆生指數現報２５５９４點
，跌６１０點或跌２﹒３３％，主板成交９０１﹒３３億元。國企指數報９１５１點，跌２３５
點或跌２﹒５１％。恆生科技指數報６５１３點，跌２３４點或跌３﹒４８％。
　　工信部９日召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，會上提出即時通訊軟件的合規標準，
要求在周五（１７日）前各平台必須按標準解除屏蔽。
　　工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國表示，工信部了解到部分互聯網企業對屏蔽
網址連接的問題的認識與專項行動的要求還是有一定的差距，為此工信部也採取了行政指導會等
多種形式，進一步幫助企業認識到互聯互通是互聯網行業高質量發展的必然選擇，讓用戶暢通、
安全地使用互聯網也是互聯網行業必須努力的方向。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３６９６點，跌６點或跌０﹒１７％，成交４８８５﹒５９億元
人民幣。深證成份指數報１４６５５點，跌１１６點或跌０﹒７９％，成交５４４１﹒９４億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　２４０﹒２０元　　　跌７﹒４０％
　　銀娛　　（０００２７）　　　４９﹒１５元　　　跌６﹒７４％
　　金沙　　（０１９２８）　　　２４﹒９０元　　　跌６﹒２１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１５７﹒９０元　　　跌５﹒９６％
　　藥明　　（０２２６９）　　１１１﹒７０元　　　跌５﹒８２％

　　李寧　　（０２３３１）　　　９８﹒８０元　　　跌５﹒７３％
　　九置　　（０１９９７）　　　３８﹒９０元　　　跌５﹒４７％
　　阿里健康（００２４１）　　　１２﹒５６元　　　跌５﹒２８％
　　安踏　　（０２０２０）　　１５８﹒６０元　　　跌４﹒９２％
　　碧服　　（０６０９８）　　　５８﹒１０元　　　跌４﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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