  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2021 14:49

【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨，航運股仲有得吼？

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》航運需求殷切，惟受疫情拖累，航運運力供應嚴重
不足。反映全球乾散貨運費的波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）自上周四（９日）起回升，最新報
３８６４，自低位反彈近７％。在大市氣氛轉差拖累下，中遠海控（０１９１９）仍一枝獨秀，
逆市升逾１％，半日更錄近兩億元資金淨主動買入！專家認為，踏入行業傳統旺季，航運價格將
持續高企，航運股能看高一線！

＊中遠海控逆同業走高，錄１﹒９億淨主動買入＊

　　航運股半日跟隨大市下跌，上周五配股集資的東方海外（００３１６）一度挫逾４％，低見
１５１﹒２元，惟仍險守在配股價１５１元之上。上日創５２周新高價的海豐國際
（０１３０８）和太平洋航運（０２３４３）均回吐逾２％。至於中遠海控則曾逆市漲逾３％，
高見１６﹒１元，創７月８日以來最高，半日仍升１﹒６７％，報１５﹒８４元。值得留意的是
，中遠海控錄得資金淨主動買入１﹒８９億元，僅次中國銀行（０３９８８），為現貨主板市場
上，資金淨主動買入第二多的股份。

＊波羅的海指數急漲，有國際航運商凍結運費＊

　　波羅的海乾散貨運價指數上周五急升６％，至３８６４點，今年以來累計升幅超過１﹒８倍
；中國出口集裝箱運價指數（ＣＣＦＩ）亦已突破３１００點。
　　航運運價上升，航運股亦水漲船高，多間大行順勢唱好。摩根大通認為，內地８月出口額創
歷史新高，反映需求仍被壓抑，推動運費持續上漲；滙證亦預計下半年航運集裝箱業務超越市場
預期逾１倍。
　　話雖如此，全球第三大、北美航線主要航運商達飛海運（ＣＭＡ　ＣＧＭ）突然宣布，即日
起至明年２月１日，旗下所有公司凍結運費，強調公司與客戶的長期關係放在首位。先例一出，
其他在香港上市的航運商會否跟隨？

＊溫傑：凍結運費無損航運商利潤，料運費持續向上＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍ
ｏｒｎｉｎｇ》上表示，即使有航運商凍結運費，它們仍然「賺到笑」。他解釋，疫情令工人短
缺、檢疫時間長等問題導致港口貨櫃爆滿，短期內航運費、集裝箱價格仍高企。加上感恩節、聖
誕節等傳統旺季將至，亦是推升航運費的主因。
　　溫傑續指，現時航運運費未見回落，市場憧憬航運公司第三季，以至全年業績表現理想。在
內地監管政策未明朗化下，市場資金傾向流入基本面良好的板塊，航運股因此受惠，這亦解釋為
何航運股在近市況波動下仍能逆市上升。

＊溫傑：料出現配股潮機會低，首選中遠海控＊

　　東方海外上周五折讓８﹒８％配股，股價當日跌超過４％，惟至今仍守穩配股價以上。現時
多隻航運股處於高位，會否憂慮出現配股潮？
　　溫傑認為，綜觀其他航運股，它們的資本性支出不大，料不會出現配股潮，東方海外屬個別
例子。他提醒，投資者應重視行業發展和企業前景，只要避免在高位買入股份，便能避開股份配
股風險。
　　他首選經營集裝箱為主的中遠海控，雖然該股近期股價升幅不及同業，但計及公司公布去年
業績時所派送的紅股，每１０股送３股，相等於１９－２０元，年內升幅仍顯著；建議１４元以
下部署買入。又提到，東方海外是中遠海控的子公司，論業務規模和前景，揀選中遠海控較上算
。至於海豐國際，股價持續在高位，籲回調至３２元才買入。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨　航運股仲有得吼？
專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變　靠攏德國模式重視工業
財經熱話13/09/2021
鋁價屢創新高供應緊張短期難解決　中鋁股價急升一成
財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益　阿里美團急挫半成　
開市Good Morning13/09/2021
溫傑：科技股最差時間已過去惟短期難大升若有意部署建議買ETF
財經熱話13/09/2021
【陶觀天下】中美首腦尋求緩和　歐洲央行減少購債
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金