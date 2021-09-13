【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨，航運股仲有得吼？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》航運需求殷切，惟受疫情拖累，航運運力供應嚴重

不足。反映全球乾散貨運費的波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）自上周四（９日）起回升，最新報

３８６４，自低位反彈近７％。在大市氣氛轉差拖累下，中遠海控（０１９１９）仍一枝獨秀，

逆市升逾１％，半日更錄近兩億元資金淨主動買入！專家認為，踏入行業傳統旺季，航運價格將

持續高企，航運股能看高一線！



＊中遠海控逆同業走高，錄１﹒９億淨主動買入＊



航運股半日跟隨大市下跌，上周五配股集資的東方海外（００３１６）一度挫逾４％，低見

１５１﹒２元，惟仍險守在配股價１５１元之上。上日創５２周新高價的海豐國際

（０１３０８）和太平洋航運（０２３４３）均回吐逾２％。至於中遠海控則曾逆市漲逾３％，

高見１６﹒１元，創７月８日以來最高，半日仍升１﹒６７％，報１５﹒８４元。值得留意的是

，中遠海控錄得資金淨主動買入１﹒８９億元，僅次中國銀行（０３９８８），為現貨主板市場

上，資金淨主動買入第二多的股份。



＊波羅的海指數急漲，有國際航運商凍結運費＊



波羅的海乾散貨運價指數上周五急升６％，至３８６４點，今年以來累計升幅超過１﹒８倍

；中國出口集裝箱運價指數（ＣＣＦＩ）亦已突破３１００點。

航運運價上升，航運股亦水漲船高，多間大行順勢唱好。摩根大通認為，內地８月出口額創

歷史新高，反映需求仍被壓抑，推動運費持續上漲；滙證亦預計下半年航運集裝箱業務超越市場

預期逾１倍。

話雖如此，全球第三大、北美航線主要航運商達飛海運（ＣＭＡ ＣＧＭ）突然宣布，即日

起至明年２月１日，旗下所有公司凍結運費，強調公司與客戶的長期關係放在首位。先例一出，

其他在香港上市的航運商會否跟隨？



＊溫傑：凍結運費無損航運商利潤，料運費持續向上＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，即使有航運商凍結運費，它們仍然「賺到笑」。他解釋，疫情令工人短

缺、檢疫時間長等問題導致港口貨櫃爆滿，短期內航運費、集裝箱價格仍高企。加上感恩節、聖

誕節等傳統旺季將至，亦是推升航運費的主因。

溫傑續指，現時航運運費未見回落，市場憧憬航運公司第三季，以至全年業績表現理想。在

內地監管政策未明朗化下，市場資金傾向流入基本面良好的板塊，航運股因此受惠，這亦解釋為

何航運股在近市況波動下仍能逆市上升。



＊溫傑：料出現配股潮機會低，首選中遠海控＊



東方海外上周五折讓８﹒８％配股，股價當日跌超過４％，惟至今仍守穩配股價以上。現時

多隻航運股處於高位，會否憂慮出現配股潮？

溫傑認為，綜觀其他航運股，它們的資本性支出不大，料不會出現配股潮，東方海外屬個別

例子。他提醒，投資者應重視行業發展和企業前景，只要避免在高位買入股份，便能避開股份配

股風險。

他首選經營集裝箱為主的中遠海控，雖然該股近期股價升幅不及同業，但計及公司公布去年

業績時所派送的紅股，每１０股送３股，相等於１９－２０元，年內升幅仍顯著；建議１４元以

下部署買入。又提到，東方海外是中遠海控的子公司，論業務規模和前景，揀選中遠海控較上算

。至於海豐國際，股價持續在高位，籲回調至３２元才買入。

