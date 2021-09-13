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13/09/2021 10:59

內地監管持續科技股領跌，港股現挫５０８點報２５６９７

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央紀委國家監委發文稱，反壟斷沒有禁區，沒有例外。強化
反壟斷、深入推進公平競爭政策，不僅僅關乎「聽歌自由」「平台選擇自由」「付款方式自由」
，更關乎保護消費者權益、市場公平競爭與健康發展。科技股繼續拖累港股氣氛。
　　恆指低開３２０點報２５８８５點，惟科技股跌幅擴大恆指越跌越有，加上賭股、地產股及
體品股走低，港股現報２５６９７點，跌５０８點或跌１﹒９４％，主板成交６１５﹒４７億元
。國企指數報９１９８點，跌１８７點或跌２﹒００％。恆生科技指數報６５５０點，跌１９８
點或跌２﹒９４％。
　　Ａ股同樣下跌。上證綜合指數報３７０１點，跌１點或跌０﹒０４％，成交３８４７﹒３７
億元人民幣。深證成份指數報１４６７８點，跌９３點或跌０﹒６３％，成交４３０２﹒７９億
元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　１２﹒４８元　　　跌５﹒８８％
　　九置　　（０１９９７）　　　３８﹒９５元　　　跌５﹒３５％
　　金沙　　（０１９２８）　　　２５﹒１０元　　　跌５﹒４６％
　　碧服　　（０６０９８）　　　５７﹒５０元　　　跌５﹒３５％
　　藥明　　（０２２６９）　　１１２﹒３０元　　　跌５﹒３１％

　　美團　　（０３６９０）　　２４５﹒８０元　　　跌５﹒２４％
　　李寧　　（０２３３１）　　　９９﹒６０元　　　跌４﹒９６％
　　銀娛　　（０００２７）　　　５０﹒１０元　　　跌４﹒９３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１６０﹒８０元　　　跌４﹒２３％
　　安踏　　（０２０２０）　　１６０﹒３０元　　　跌３﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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