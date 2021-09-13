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即市新聞

13/09/2021 17:00

《盤後部署》監管陰霾依舊且恒指偏貴，短期或下試二萬五關

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中紀委國家監委發文稱，反壟斷沒有禁區，沒有例外。強化反
壟斷、深入推進公平競爭政策，不僅僅關乎「聽歌自由」、「平台選擇自由」、「付款方式自由
」，更關乎保護消費者權益、市場公平競爭與健康發展。科技股繼續拖累港股氣氛。恆指低開
３２０點報２５８８５點，惟科技股跌幅擴大恆指越跌越有，盤中低見２５５７０點挫６３５點
；加上部分地產股、體品股走低，以及賭股回吐，最終港股收報２５８１３點，跌３９２點或跌
１﹒５０％，主板成交１５０３﹒３６億元。國企指數報９２３８點，跌１４７點或跌
１﹒５８％。恆生科技指數報６５９５點，跌１５３點或跌２﹒２７％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３７１５點，升１２點或升０﹒３３％，成交６９６１﹒９２億
元人民幣。深證成份指數報１４７０５點，跌６６點或跌０﹒４５％，成交７６７０﹒１５億元
人民幣。
　
＊恆指市盈率偏貴＊
　
　　港股本日一度挫逾６００點，全因中紀委指「反壟斷沒有禁區、沒有例外」，科技股再次急
挫拖累港股氣氛。炒作政策市難度之高如上「天穹」。
　　如果估值角度去分析，可以發現恆指現水平並不便宜，只是市場錯覺而已。目前恆指市盈率
約１５－１６倍，明顯高於２０１２年至２０１５年徘徊區頂（約１３﹒６倍），反映目前估值
未算特別吸引。２０２０年３月的恆指ＰＥ水平只有約１０倍所以當時非常吸引。如此高ＰＥ主
要原因是科技股相繼納入恆指，但板塊下半年開始遭內地強力監管，導致ＡＴＭ的每股盈利預測
自今年第二季起一直遭分析員下調。當而ＡＴＭ佔恆指權重約２３％，恆指的每股盈利預測自然
遭ＡＴＭ拖低。故用此角度分析，相信恆指仍有調整空間，料再下試二萬五關不足為奇。
　　筆者認為，今年內科技股的反彈行情皆可視為一道予散戶減倉的「逃生門」（除非監管放鬆
明朗化，加上企業盈利迅速上升）。估計今年內的科技股續呈有波幅無升幅狀態，暫只宜短炒，
不宜長線投資。（ｋｓ）

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