【國際要聞】英媒指本月約翰遜將訪白宮與拜登會談

《經濟通通訊社１３日專訊》英國《泰晤士報》引述消息指，英國首相約翰遜將於本月訪問
美國白宮，會見美國總統拜登。
聯合國大會將於本月２１日在紐約舉行。據報約翰遜將出席並作為期四天的美國訪問，期間
與拜登會談。（ｐｓ）
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