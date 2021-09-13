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即市新聞

13/09/2021 11:51

【數據解讀】交銀金研：未來融資需求可能繼續承壓

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布數據顯示，８月新增貸款１﹒２２萬億元（人民幣．
下同），低於預期；社會融資規模增量為２﹒９６萬億元，略高於預期，比上年同期少６２９５
億元；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８﹒２％，低於預期。
　　對此，交通銀行金融研究中心發布的報告指，８月企業和居民信貸需求雙雙偏弱。其中，在
企業端，受到局部地區高溫洪澇災害等極端天氣，以及局部跨地區傳播新冠疫情的影響，企業生
產整體活躍度不高。而在居民端，在各地房地產調控持續從緊的環境下，居民中長期信貸需求相
應縮水。同時，消費貸經營貸的嚴監管也使居民短期信貸規模有所收縮。
　　８月新增社融略超預期，除了季節性因素外，另一個最顯著的原因政府債券發行開始發力。
　　另外，８月Ｍ２增速走低是受到雙重因素的擠壓：一是實體融資需求不足，信貸發放規模比
市場預期更弱，同比少增；二是政府債券發行力度加大的幅度大於市場預期，單月規模創去年四
季度以來新高。
　　交銀金融預計，未來融資需求可能繼續承壓。８月末新訂單、在手訂單、新出口訂單等三大
訂單指數全線下滑且低於榮枯線，指徵未來需求依然不足，進而影響企業融資需求活躍度可能繼
續回落。同時，房地產市場調控和個人住房貸款管控不放鬆，居民信貸規模增長也相應受限。
　　不過，隨著社融規模基數走低，政府債券發行提速，預計社融增速回落速度可能趨緩。
（ｌｃ）

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