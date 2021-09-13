【北水炒Ｄ乜】淨流入６億人幣，買港交所沽藥明

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指低開３２０點，報２５８８５點。最高跌３１９點報

２５８８６點，最低跌６３５點報２５５７０點。恆指收報２５８１３點，跌３９２點或

１﹒５％。

按額度計算，北水全日淨流入６億元人民幣，減少７２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次

是香港交易所（００３８８）、中國海洋石油（００８８３）、東岳集團（００１８９）；淨賣

出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、思摩爾國際（０６９６９）、騰訊控股

（００７００）。

主板成交１５０３﹒３６億元增加０﹒３％。其中港股通成交３９５﹒５億元，佔總成交

２６﹒３％。



香港交易所升０﹒７９％報５０８元，北水淨買入６﹒２億元。中國海洋石油升２﹒７３％

報８﹒２９元，北水淨買入４億元。東岳集團升１０﹒８８％報２３﹒９５元，北水淨買入３﹒

４億元。藥明生物跌２﹒８７％報１１５﹒２元，北水淨賣出７﹒８億元。思摩爾國際跌１５﹒

２６％報３５﹒２５元，北水淨賣出６﹒４億元。騰訊控股跌２﹒４５％報４７８元，北水淨賣

出３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

香港交易所 （００３８８） ６﹒１７

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９７

東岳集團 （００１８９） ３﹒４２

中國神華 （０１０８８） ０﹒９１

中遠海控 （０１９１９） ０﹒６１



淨沽出最多港股：

藥明生物 （０２２６９） －７﹒８５

思摩爾國際 （０６９６９） －６﹒３９

騰訊控股 （００７００） －３﹒１９

李寧 （０２３３１） －２﹒６５

美團 （０３６９０） －２﹒５３

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