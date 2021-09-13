【大灣區】粵澳雙方共同組建橫琴合作區的開發管理和執行機構

《經濟通通訊社１３日專訊》澳門行政法務司司長張永春、社會文化司司長歐陽瑜今日出席

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》首場媒體介紹會，就《總體方案》中關於管理體制、法律

體制、社會民生等方面工作回答媒體問題。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》提出健全粵澳共商共建共管共享的新體制，粵澳雙方

共同組建合作區的開發管理機構和開發執行機構，並將合作區上升為廣東省管理，建立合作區收

益共享機制和常態化評估機制，及時檢視合作區的發展和建設對促進澳門經濟適度多元化發展的

貢獻。



＊管理委員會實行雙主任制，由廣東省省長和澳門特首共同擔任＊



管理委員會是合作區的開發管理機構，由粵澳雙方在粵港澳大灣區建設領導小組下聯合組建

。管理委員會可在職權範圍內，統籌決定合作區的重大規劃、重大政策、重點項目和重要人事任

免。管理委員會實行雙主任制，由廣東省省長和澳門特別行政區行政長官共同擔任，澳門特別行

政區委派一名常務副主任，粵澳雙方協商確定其他副主任。

管理委員會下設執行委員會，是合作區的開發執行機構，主要職責是履行合作區的國際推介

、招商引資、產業導入、土地開發、項目建設、民生管理等職能。執行委員會主要負責人由澳門

特別行政區政府委派，廣東省和珠海市派員參加。

此外，合作區上升為廣東省管理，並成立廣東省委和省政府的派出機構，集中精力做好國家

安全、刑事司法、社會治安等工作，切實履行屬地管理職能，積極配合合作區管理和執行機構推

進合作區開發建設。（ｃｗ）

