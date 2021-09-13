【新冠疫苗】國泰前員工：提交醫療文件後仍因未打針而被解僱

《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）日前解僱部分未有按要求接種新冠疫

苗的機組人員。有被解僱的國泰機艙服務員在一個電台節目表示，６月底曾因心口痛而入院一星

期，至７月中看私家醫生發現她心肌有問題，心臟有雜音，但一直未知病因，該名員工將私家醫

生的醫療文件交予國泰，她於本月１日收到初步解僱通知，上周二（７日）收到正式解僱信，稱

因她未有接種疫苗，亦無有效醫生證明，故要終止僱傭合約，即時生效。

該名員工指，自己不抗拒打針，只是關注疫苗會否引發心臟問題，但在提交醫療文件後卻收

到部門主管電話，提及不接種疫苗就可能被解僱，亦從未提供其他方案，如接受公司醫生的檢查

、調職、放無薪假等，她批評國泰的做法一刀切，不公平亦不近人情，她將向勞工處求助。



＊何栢良：醫生會建議有心臟問題人士押後打復必泰＊



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，復必泰疫苗已經將心肌炎列為不良反應之一，相信

大部分醫生也會建議有心臟問題的成年人押後接種疫苗，或改打科興疫苗，認為國泰可以透過內

部認可的醫生，了解員工未能接種的狀況。

平機會主席朱敏健在同一節目表示，截至８月底，收到有關接種疫苗問題上遭受差別待遇的

查詢有１２９宗，另外有８宗相關投訴，近日亦有國泰員工就疫苗問題查詢或投訴。平機會接獲

個案後會考慮介入調停，如果無法達成協議，會視乎個案情況作進一步行動，包括提出訴訟。（

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