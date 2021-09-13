  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５７６９點，跌１６點，低水４５點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７６８點，跌１７點，低水
４６點，最新報２５７６９點，跌１６點，低水４５點，合約成交２３３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９２３６點，無升跌，低水３點，最新報９２３０點，跌６
點，低水９點，合約成交１５５張。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/09/2021
《神州經脈》監管稱反壟斷無禁區　福建突爆疫　滬指續創逾六年高
財經熱話13/09/2021
福建疫情再起澳門收緊入境措施　濠賭股全線下挫
財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨　航運股仲有得吼？
專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變　靠攏德國模式重視工業
財經熱話13/09/2021
鋁價屢創新高供應緊張短期難解決　中鋁股價急升一成
財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益　阿里美團急挫半成　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金