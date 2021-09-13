【夜期時段】即月期指最新報２５７６９點，跌１６點，低水４５點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５７６８點，跌１７點，低水

４６點，最新報２５７６９點，跌１６點，低水４５點，合約成交２３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２３６點，無升跌，低水３點，最新報９２３０點，跌６

點，低水９點，合約成交１５５張。

