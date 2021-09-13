《新股上市》傳樂樂茶最快明年來港上市，最多籌３９億元

《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述知情人士報道，總部在上海的中國茶飲連鎖店樂樂茶

正與銀行商討最快明年來港上市，公司可能通過ＩＰＯ集資３億－５億美元（折合約２３﹒４億

－３９億港元）。

消息稱，磋商尚處於初步階段，例如ＩＰＯ規模和時間等細節仍可能有變。（ｃｌ）

