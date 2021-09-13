  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2021 18:02

【理財通】中銀香港：有信心理財通令未來兩年客戶達雙位數增長

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中銀香港（０２３８８）個人金融及財富管理部總經理陳文表
示，該行已提交參與「跨境理財通」業務的申請，並有信心成為首批見證開戶試點銀行之一。有
關「跨境理財通」北向通的開戶流程，他指出，如港澳客戶早前已擁有有效人民幣帳戶，就毋須
親身對內地開立戶口；至於見證開戶服務則需要監管機構進一步消息及批准，他形容該行現時已
「萬事俱備」。
　　中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，期望理財通可支撐該行的跨境業務，有
信心未來兩年客戶達雙位數增長。他又指，現時已有逾百萬港澳居民擁有人民幣帳戶，截至今年
７月本港人民幣存款達逾８２００億元，按年增加２０％，認為港澳居民對人民幣產品有一定需
求。他續指，今年１－７月人民幣基金增幅達７０％，認為香港客群對人民幣資產配置的需求很
大。
　　至於南向通方面，周國昌指出，２０２０年大灣區人口逾７０００萬人，當中有３個城市人
口逾１０００萬人，在人口增加的同時，居民對理財產品的需求亦同時增加，該行首先會推出逾
１０間國際知名資產管理公司的產品，涉逾１００款產品，當中接近８成屬基金產品。
　　至於跨境投資者的保障方面，陳文指出，該行連同母行中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）及澳門的中國銀行合作，設立跨境服務專員服務，確保可做到工作無縫對
接，將會與母行持續溝通。（ｃｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/09/2021
《神州經脈》監管稱反壟斷無禁區　福建突爆疫　滬指續創逾六年高
財經熱話13/09/2021
福建疫情再起澳門收緊入境措施　濠賭股全線下挫
財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨　航運股仲有得吼？
專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變　靠攏德國模式重視工業
財經熱話13/09/2021
鋁價屢創新高供應緊張短期難解決　中鋁股價急升一成
財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益　阿里美團急挫半成　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金