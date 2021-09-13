【理財通】中銀香港：有信心理財通令未來兩年客戶達雙位數增長

《經濟通通訊社１３日專訊》中銀香港（０２３８８）個人金融及財富管理部總經理陳文表

示，該行已提交參與「跨境理財通」業務的申請，並有信心成為首批見證開戶試點銀行之一。有

關「跨境理財通」北向通的開戶流程，他指出，如港澳客戶早前已擁有有效人民幣帳戶，就毋須

親身對內地開立戶口；至於見證開戶服務則需要監管機構進一步消息及批准，他形容該行現時已

「萬事俱備」。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，期望理財通可支撐該行的跨境業務，有

信心未來兩年客戶達雙位數增長。他又指，現時已有逾百萬港澳居民擁有人民幣帳戶，截至今年

７月本港人民幣存款達逾８２００億元，按年增加２０％，認為港澳居民對人民幣產品有一定需

求。他續指，今年１－７月人民幣基金增幅達７０％，認為香港客群對人民幣資產配置的需求很

大。

至於南向通方面，周國昌指出，２０２０年大灣區人口逾７０００萬人，當中有３個城市人

口逾１０００萬人，在人口增加的同時，居民對理財產品的需求亦同時增加，該行首先會推出逾

１０間國際知名資產管理公司的產品，涉逾１００款產品，當中接近８成屬基金產品。

至於跨境投資者的保障方面，陳文指出，該行連同母行中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）及澳門的中國銀行合作，設立跨境服務專員服務，確保可做到工作無縫對

接，將會與母行持續溝通。（ｃｗ）

