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14/09/2021 10:44

【大國博弈】中美元首通電話，雷鼎鳴：美外憂內患迫切處理通脹

　　《經濟通通訊社記者張可怡１４日報道》國家主席習近平上周五（１０日）應約與美國總統
拜登通電話，是拜登上任二來第二次，亦是兩人相隔七個月以來再次通電話。習拜兩人在９０分
鐘的通話中，談及中美關係、經濟復甦、氣候合作等多方面議題，更釋出進一步推動兩國關係重
回正軌的善意，市場關注拜登第二次來電的動機，以及美國會否放寬對華政策。
　　香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴對《經濟通》表示，中美關係與美國經濟
關係密切。拜登上任後美國開始衰落，在外面對阿富汗的問題，在內社會分裂，加上美債到期，
嚴重打擊美國經濟，拜登現時需迫切處理通脹問題，不然將對選舉不利。

＊美迫切處理通脹問題　冀緩和中美關係＊

　　美國通脹相當嚴重，一方面因中美貿易戰，中國設關稅帶動美國物價上漲，另一方面疫情後
貨物供應短缺，若然中國拒絕再借錢，美國繼續印錢，相信將令通脹加劇。為了處理國內通脹問
題，今年美國多次與中國尋求對話，先是５月美國貿易代表戴琦與中方牽頭人國務院副總理劉鶴
通電話，６月美國財政部長耶倫（Ｊａｎｅｔ　Ｙｅｌｌｅｎ）又再與劉鶴進行視頻通話。上周
五拜登再次向習近平打電話，表示美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來，兩國沒有理
由由於競爭而陷入衝突，似乎想釋出善意，改善中美關係。

＊「競爭不應變衝突」不能盡信＊

　　雷鼎鳴表示，美國一方面想問中國借錢，另一方面卻想與中國競爭，美國不斷拉攏盟國想打
壓中國，卻未見成效，今年５月，拜登更要求調查新冠肺炎的源頭，想讓中國負上責任，因此，
他在通話中談及「競爭不應變衝突」並不能盡信。
　　從理性上分析，美國不少有識之士都認為貿易戰對雙方不利，但美國政治非由總統「話事」
，利益集團對總統的影響力相當大，華爾街商人有不同的利益需要兼顧。以軍事工業為例，阿富
汗戰爭在過去２０年令美國每日消耗３億美元，但當中部分資金歸於軍工廠，這些受益者當然不
希望阿富汗停戰，反而想引發更多戰爭令他們有資源生產武器。因此，美國會否放寬對華政策，
其實要視乎當地的利益集團。

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