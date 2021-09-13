  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2021 16:36

《小傳日記》魚缸今日又回塘，車仔美團好徬徨，三桶油升最掂檔

　　《小傳日記》魚缸又嚟大升大跌！上禮拜五反彈差唔多５００點，以為捉得返住升勢，結果
今日又插返落去，禮拜五彈起，今日都係得個桔！
　　新能源車仔今日唔多掂，事關工信部部長肖亞慶在國新辦發布會上就講到，中國新能源汽車
發展正處加速發展期，企業應該要做大做強，而家新能源汽車企業數量太多，鼓勵企業兼併重組
，提高產業集中度。另外，工信部新聞發言人田玉龍都講到，芯片供應鏈緊張問題還要存在一段
時間。各種不利消息出現；比亞迪（０１２１１）跌多過兩巴仙，報２５６銀；吉利（００１７
５）跌多過１巴仙，報２６﹒８銀；小鵬（０９８６８）跌多過兩巴仙，報１４９﹒９銀；理想
（０２０１５）跌多過１巴仙，報１１７﹒２銀。
　　魚缸午市後一度再跌得更低，不過逐步有買盤出現收窄跌幅，當中重磅美團（０３６９０）
都貢獻唔少。國家四個部門同時要求美團、餓了麼、滴滴、達達等外送企業保障勞動者權益，美
團當然回應會積極響應政府要求。不過同餓了麼有關互聯網不正當競爭行為嘅官司，美團就被判
敗訴，要賠償餓了麼１００萬人仔經濟損失。美團今日低見２３９銀，午後同大市一齊收窄跌幅
，最終跌多過４巴仙，報２４７﹒８銀。
　　跌市之下，最佳藍戰士就係受油價大升刺激嘅三桶油；中石油（００８５７）升就快５巴仙
，報３﹒５８銀；中海油（００８８３）升就快３巴仙，報８﹒２９銀；中石化（００３８６）
升多過兩巴仙，報３﹒９３銀。
　　恆大債務纏身到被害散戶追數！前排網上流傳恆大各地辦事處，都被買咗旗下投資產品嘅投
資者上門要求兌付，恆大今日就畀咗三大方法嚟「對付」散戶，包括現金分期兌付、實物資產兌
付同沖抵購房尾款兌付。不過有計都要跌；恆大（０３３３３）跌多７巴仙，報３﹒３７銀；恆
大物業（０６６６６）跌多過兩巴仙，報４﹒５８銀。
　　雖然魚缸又要跌，不過今日下晝都頑強收高過２０天線，有一定支持，未必使咁灰住，請請


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/09/2021
福建疫情再起澳門收緊入境措施　濠賭股全線下挫
財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨　航運股仲有得吼？
專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變　靠攏德國模式重視工業
財經熱話13/09/2021
鋁價屢創新高供應緊張短期難解決　中鋁股價急升一成
財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益　阿里美團急挫半成　
開市Good Morning13/09/2021
溫傑：科技股最差時間已過去惟短期難大升若有意部署建議買ETF
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

【etnet Bonus 賞你】新都會廣場喵喵遊園會 主子慶「臀」圓中秋禮盒

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金