《小傳日記》魚缸今日又回塘，車仔美團好徬徨，三桶油升最掂檔

《小傳日記》魚缸又嚟大升大跌！上禮拜五反彈差唔多５００點，以為捉得返住升勢，結果

今日又插返落去，禮拜五彈起，今日都係得個桔！

新能源車仔今日唔多掂，事關工信部部長肖亞慶在國新辦發布會上就講到，中國新能源汽車

發展正處加速發展期，企業應該要做大做強，而家新能源汽車企業數量太多，鼓勵企業兼併重組

，提高產業集中度。另外，工信部新聞發言人田玉龍都講到，芯片供應鏈緊張問題還要存在一段

時間。各種不利消息出現；比亞迪（０１２１１）跌多過兩巴仙，報２５６銀；吉利（００１７

５）跌多過１巴仙，報２６﹒８銀；小鵬（０９８６８）跌多過兩巴仙，報１４９﹒９銀；理想

（０２０１５）跌多過１巴仙，報１１７﹒２銀。

魚缸午市後一度再跌得更低，不過逐步有買盤出現收窄跌幅，當中重磅美團（０３６９０）

都貢獻唔少。國家四個部門同時要求美團、餓了麼、滴滴、達達等外送企業保障勞動者權益，美

團當然回應會積極響應政府要求。不過同餓了麼有關互聯網不正當競爭行為嘅官司，美團就被判

敗訴，要賠償餓了麼１００萬人仔經濟損失。美團今日低見２３９銀，午後同大市一齊收窄跌幅

，最終跌多過４巴仙，報２４７﹒８銀。

跌市之下，最佳藍戰士就係受油價大升刺激嘅三桶油；中石油（００８５７）升就快５巴仙

，報３﹒５８銀；中海油（００８８３）升就快３巴仙，報８﹒２９銀；中石化（００３８６）

升多過兩巴仙，報３﹒９３銀。

恆大債務纏身到被害散戶追數！前排網上流傳恆大各地辦事處，都被買咗旗下投資產品嘅投

資者上門要求兌付，恆大今日就畀咗三大方法嚟「對付」散戶，包括現金分期兌付、實物資產兌

付同沖抵購房尾款兌付。不過有計都要跌；恆大（０３３３３）跌多７巴仙，報３﹒３７銀；恆

大物業（０６６６６）跌多過兩巴仙，報４﹒５８銀。

雖然魚缸又要跌，不過今日下晝都頑強收高過２０天線，有一定支持，未必使咁灰住，請請

！



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