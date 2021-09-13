《鍾之日記》監管不斷累科網，煤飛色舞助Ａ場

《鍾之日記》９月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：個別發展。



中美緊張局勢緩和，但投資者憂慮美國通脹加劇及Ｄｅｌｔａ變種病毒阻礙經濟復甦，美股

上周五晚先高後低，港股連升三周後，今日曾挫逾六百點，收市跌幅收窄。恆指低開３２０點，

失１０天線（約２６０３９點）及二萬六關口，甫開跌幅曾縮至３１９點，報２５８８６點已屬

半日高，之後跌幅擴大，穿２０天線（約２５７５３點）。午後曾挫６３５點，見２５５７０點

創本月低，尾市跌幅收窄，最終收報２５８１３，下跌３９２點或下跌１﹒５％，主板成交略增

至１５０３﹒３６億元。

深陷債務困境的中國恆大（０３３３３）人民幣債券大跌臨停，野村證券預計美元債投資者

可拿回約２５％本金。而據《財新網》引述恆大財富總經理杜亮表示，恆大財富向投資者發布了

理財產品兌付方案，一共有三種方式供投資者選擇：現金分期兌付方式，僅限於合同到期的投資

產品；到期當月最後一個工作日兌付本息金額的１０％，此後每三個月兌付１０％，以此類推；

另一種則是實物資產兌付方式，無論到期或者未到期合同都可以，實物包括恆大的住宅、公寓和

商鋪等；最後一種方式是以理財額度衝抵購房尾款。恆大收挫近７％。

另外，ＳＯＨＯ中國（００４１０）同樣風波不斷，先有出售案近日告吹，再有傳出潘石屹

夫婦已「跑路」，現身美國看網球比賽。消息拖累ＳＯＨＯ中國股價大瀉，大跌３４﹒６％。



＊Ａ場續創逾六年高＊



滬綜指今早窄幅低開後，煤飛色舞行情再現，煤炭、石油、有色等周期板塊大漲，元宇宙、

雲遊戲、碳交易等概念活躍。滬指快速倒升，突破三千七，全日大部分時間在三千七關口爭持，

午後升幅略為擴大。滬綜指收升０﹒３３％，報３７１５﹒３７點，續創２０１５年８月以來逾

六年高。深成指全日跌０﹒４５％，創業板指亦跌１﹒１７％。

有傳內地私募巨頭南下赴港利用５倍槓桿配資，化身「假外資」操作Ａ股。滬深兩市今日成

交達１４６３２億元人民幣，雖按日少５﹒２％，但仍是連續３９個交易日成交破萬億。外資通

過陸股通流出３８﹒２４億元人民幣，結束兩日錄淨流入。



＊官方加緊整治平台經濟，美團跌４﹒５％＊



內地近日加緊整治互聯網平台，內地《經濟日報》刊文劃紅線，稱平台經濟告別野蠻生長。

工信部部長肖亞慶在國新辦新聞會上則表示，中國平台經濟發展很快，總體態勢是好的，但也出

現了一些問題，引起各方面的高度關注，總之互聯網安全是底線。

另外，中國演出行業協會聯合微博、百度（０９８８８）旗下愛奇藝、騰訊（００７００）

旗下騰訊視頻、ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、優酷、嗶哩嗶哩（０９６２６）、中移動

（００９４１）旗下咪咕視頻和咪咕音樂、今日頭條、抖音、快手（０１０２４）、騰訊和阿里

巴巴（０９９８８）持股的小紅書１４家平台共同發布《構建清朗網絡文化生態自律公約》。

多重打擊下，ＡＴＭＸ成今日跌市的「元兇」，美團（０３６９０）被評級機構惠譽將其長

期外幣發行人違約評級由ＢＢＢ下調至ＢＢＢ－，再加上青島市中級人民法院作出判決，要求美

團－北京三快線上科技有限公司、北京三快科技有限公司，立即停止涉案互聯網不正當競爭行為

，並賠償原告「餓了麼」經濟損失及合理開支１００萬元人民幣。美團股價跌４﹒５％。而阿里

巴巴跌４﹒２％，小米集團（０１８１０）跌２﹒９％。

而工信部信息通信管理局局長趙志國表示，工信部７月啟動為期半年的互聯網行業的專項整

治行動，屏蔽網址鏈接是這次重點整治的問題之一。騰訊回應內地媒體時稱，將堅決擁護工信部

的決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。騰訊今日跌２﹒４％報４７８元，成

交居首達１３２﹒３６億元。

不過近日表現低沉的快手逆市升２﹒７％，守穩紅底股。



＊國際油價、鋁價雙雙飆升，能源股全線走高＊



獲市場消息利好，能源股今日再度走強。在油股方面，美國墨西哥灣石油生產設施在風災後

的復原速度緩慢，加上市場憧憬中美兩國關係好轉，經濟前景轉佳，國際油價繼續回升。

「三桶油」全線飆升，中石油（００８５７）漲近５％，報３﹒５８元。中海油

（００８８３）漲２﹒７％，報８﹒２９元，中石化（００３８６）升２﹒３％，報３﹒９３元

。

在鋁股方面，自幾內亞發生政變以來，鋁價便節節上升，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）鋁價今

日盤中觸及每噸３０００美元，為２００８年７月以來的最高水平。市場人士預計，推動鋁價升

至十三年高點的全球供應鏈問題不太可能在短期內得到緩解，最長可能要五年時間才能解決問題

。

中鋁（０２６００）美股盤前漲１１﹒６％，港股今日收升８﹒１％，報７﹒２１元，創近

四年新高。俄鋁（００４８６）抽升８﹒６％，報７﹒８元，創近十年新高。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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