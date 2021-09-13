《低碳變革》中央建立綠色股票指數，發展碳排放權期貨交易

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關

於深化生態保護補償制度改革的意見》提出，研究發展基於水權、排污權、碳排放權等各類資源

環境權益的融資工具，建立綠色股票指數，發展碳排放權期貨交易。

擴大綠色金融改革創新試驗區試點範圍，把生態保護補償融資機制與模式創新作為重要試點

內容。推廣生態產業鏈金融模式。鼓勵銀行業金融機構提供符合綠色項目融資特點的綠色信貸服

務。鼓勵符合條件的非金融企業和機構發行綠色債券。鼓勵保險機構開發創新綠色保險產品參與

生態保護補償。



＊將可再生能源、甲烷利用等納入全國碳排放權交易市場＊



《意見》還提出，全面實行排污許可制，在生態環境質量達標的前提下，落實生態保護地區

排污權有償使用和交易。加快建設全國用能權、碳排放權交易市場。健全以國家溫室氣體自願減

排交易機制為基礎的碳排放權抵消機制，將具有生態、社會等多種效益的林業、可再生能源、甲

烷利用等領域溫室氣體自願減排項目納入全國碳排放權交易市場。



＊落實節能環保、新能源、生態建設等相關領域稅收優惠政策＊



《意見》指出，發揮資源稅、環境保護稅等生態環境保護相關稅費以及土地、礦產、海洋等

自然資源資產收益管理制度的調節作用。繼續推進水資源稅改革。落實節能環保、新能源、生態

建設等相關領域的稅收優惠政策。逐步探索對預算支出開展生態環保方面的評估。實施政府綠色

採購政策，建立綠色採購引導機制，加大綠色產品採購力度，支持綠色技術創新和綠色建材、綠

色建築發展。

