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13/09/2021 08:31

【大國博弈】習近平同默克爾通電話：冀德方推動歐盟正確對華政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家主席習近平與美國總統拜登通電話後
，習近平亦與德國總理默克爾通電話，希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待差異，理
性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。
　　據《新華社》報道，習近平表示，中德關係之所以能取得巨大成就，根本原因在於雙方相互
尊重、求同存異，注重合作共贏，推動優勢互補。只要雙方堅持鞏固深化互信，堅持平等相待、
聚焦合作，就能推動中德關係不斷得到新發展。希望德方推動歐盟堅持正確對華政策，客觀看待
差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。
　　默克爾表示，願同中方保持密切溝通，共同努力，推動德中、歐中雙方致力於通過對話彌合
差異，妥善處理分歧。歐中投資協定對歐中雙方都是互利共贏的，希望能夠盡快順利批准生效。
德方希望同中方加強疫苗合作。
　　默克爾並通報了對當前阿富汗局勢的看法，表示希同中方在聯合國等多邊框架下加強溝通協
調。習近平強調，中方倡導不同文明共存互鑒，反對干涉別國內政，願同包括德國在內的國際社
會一道為阿富汗真正實現和平穩定作出建設性努力。

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