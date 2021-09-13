【重拳監管】市監總局：三家汽車芯片經銷商哄抬價格共罰２５０萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家市場監管總局公布，近期依法對上海

鍥特電子有限公司、上海誠勝實業有限公司、深圳市譽暢科技有限公司三家汽車芯片經銷企業哄

抬汽車芯片價格行為共處２５０萬元人民幣罰款。

市監總局表示，將繼續密切關注芯片領域價格秩序，強化價格監測，嚴厲打擊囤積居奇、哄

抬價格等違法行為。



＊部分汽車芯片價格上漲達３０－４０倍＊



市監總局在答記者問中指出，上半年，受全球半導體行業整體開工不足、日本地震、美國德

州暴雪等事件疊加影響，汽車芯片供給嚴重不足；中國國內疫情得到有效控制，新能源汽車產能

擴大，對芯片需求明顯增加，加之５Ｇ技術發展迅速，電子領域對芯片的需求快速增加，擠佔了

部分汽車芯片的產能，導致國內汽車芯片供需失衡。國內有個別不法商販、游資集團惡意搶購芯

片，囤積居奇、哄抬價格，造成部分汽車芯片價格持續上漲，有的上漲３－１０倍，個別上漲達

３０－４０倍，嚴重影響了國內汽車行業有序生產和健康發展。

市監總局指出，上述被罰的三家經銷企業就是利用國內汽車芯片供需失衡，在採購價格基本

穩定的情況下，大幅加價銷售汽車芯片。下游汽車零配件企業因無芯片可用，面臨斷供違約賠償

的風險，不得不接受當事人高額報價。

經銷企業這種大幅加價行為，不僅不能增加產品供應，緩解供需矛盾，反而製造緊張情緒，

致使零配件製造商、車企等各環節恐慌性備貨，進一步加劇供需失衡，推動價格過快、過高上漲

，擾亂了市場價格秩序。

