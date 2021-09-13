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13/09/2021 08:24

【新冠肺炎】福建爆本土疫情６８宗確診，廈門有醫院人員檢測陽性

　　《經濟通通訊社１３日專訊》福建爆發新一輪本土新冠疫情，至今有６８宗病例，莆田市佔
６４宗，包括３２宗確診，及３２宗無症狀感染個案。泉州市就有３宗確診，及１宗無症狀感染
病例，患者的工作和感染地均為莆田市，居於毗鄰莆田市仙遊縣楓亭鎮的界山鎮。部分患者初步
判斷感染Ｄｅｌｔａ變種病毒，超過８００名密切接觸者正接受醫學觀察。疫情源頭相信是一名
由新加坡入境的男子，他返國後第３８日才確診，期間９次病毒檢測結果都是陰性。
　　廈門大學附屬第一醫院今早發布暫停服務通知，因院內的例行篩查發現，第三方公司一名後
勤人員核酸檢測結果陽性，是莆田病例的密切接觸者，醫院即日起實行封閉管理。

＊莆田疫情已出現第四代傳播＊

　　衛健委旗下的《健康時報》指，莆田今輪疫情已出現第四代傳播。疫情最先在莆田市仙遊縣
楓亭鎮一間小學發現，校方為學生進行新冠病毒核酸檢測時，發現兩名本身是兄弟的學生，檢測
呈陽性。擴大篩查範圍後，再發現兩兄弟的父母、一名同學，及這名同學的父親，共４人的檢測
呈陽性，涉及兩個家庭。
　　國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，福建疫情發現得較遲，疑似源頭感染者入境後３８天
才確診，至今已初步形成學校和鞋廠兩個傳播點，均為人員密集場所，１２歲以下陽性病例較多
，都是未能接種疫苗的群組，目前疫情集中在莆田的楓亭鎮，人員流動高峰未到。他強調，面對
疫情仍面臨巨大挑戰，未來要在快速檢測技術、疫苗、抗病毒藥物的三重保護下徹底實現有效防
控。（ｃｔ）

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