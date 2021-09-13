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13/09/2021 09:10

《駐京專電》世界機器人大會在京開幕，５００多款產品參展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》世界機器人大會１０日在北京開幕。本屆
大會以「共享新成果，共注新動能」為主題，有１１０多家企業的５００多款產品參展。參會專
家表示，預計中國機器人產業全年增速將超過３０％。

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