【海航動向】方大集團擊敗均瑤、復星系，接盤海航集團航空主業

《經濟通通訊社１３日專訊》海南航空重整方案披露重大進展，航空、機場板塊正式敲定接

盤方。其中，海航控股（滬：６００２２１）公布，集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團（

深：００００５５），若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。與此同時，同屬海航旗

下的海航基礎（滬：６００５１５）稱，已經確定集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股有

限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。海南省國資委持有海南省發展控股有

限公司９０％股權。

今年６月，海南方大航空發展有限公司成立，註冊資本３００億元（人民幣．下同）。遼寧

方大集團正式進入海航航空板塊的爭奪。公開信息顯示，方大航空的共有五名股東，其中遼寧方

大集團實業有限公司與江西方大鋼鐵集團有限公司各持股３０％，九江萍鋼鋼鐵有限公司持股

１８﹒３３％，萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司持股１６﹒６７％，四川省達州鋼鐵集團有限責任公

司持股５％。

雖然遼寧方大集團並非家喻戶曉，事實上則是以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心，

跨行業、跨地區、多元化、具有較強國際競爭實力的大型企業集團。旗下擁有方大炭素

（滬：６００５１９）、方大特鋼（滬：６００５０７）、東北製藥（深：０００５９７）和中

興商業（深：０００７１５）４家上市公司，具有相當資本實力。不過，遼寧方大集團此前並不

被市場看好。比起遼寧方大集團，競爭對手均瑤集團和復星系在產業協同方面均具有更大優勢。

此外，重整計劃將對海航基礎進行出資人權益調整，具體為：以海航基礎現有Ａ股股票約

３９億股為基數，按照每１０股轉增２０股實施資本公積金轉增，轉增股票約７﹒８億股。

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