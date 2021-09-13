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即市新聞

13/09/2021 09:56

【海航動向】方大集團入主航空主業，Ａ場海航系跌停，方大系同軟

　　《經濟通通訊社１３日專訊》海南航空重整方案披露重大進展，航空、機場板塊正式敲定接
盤方。若投資完成，將分別由方大集團入主航空主業；並由海南省國資委持股九成的海南省發展
控股有限公司控股海航基礎（滬：６００５１５），即海航集團機場板塊。伴隨重整工作推進，
海航系近期多次上演大漲行情，不過方大集團爆冷擊敗強勁競爭對手均瑤、復星系接盤海航主業
，Ａ場海航系似並不受落，海航控股（滬：６００２２１）、海航基礎同挫半成告跌停，分別報
２﹒３６元（人民幣．下同）和１２﹒２６元。
　　雖然遼寧方大集團並非家喻戶曉，事實上則是以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心，
跨行業、跨地區、多元化、具有較強國際競爭實力的大型企業集團。旗下擁有方大炭素
（滬：６００５１６）、方大特鋼（滬：６００５０７）、東北製藥（深：０００５９７）和中
興商業（深：０００７１５）４家上市公司，具有相當資本實力。不過，方大系盤初同樣走勢偏
弱，方大特鋼挫２﹒４％，方大碳素、中興商業跌逾１％，僅東北製藥略升０﹒６％。
　　今年６月，海南方大航空發展有限公司成立，註冊資本３００億元（人民幣．下同）。遼寧
方大集團正式進入海航航空板塊的爭奪。公開信息顯示，方大航空的共有五名股東，其中遼寧方
大集團實業有限公司與江西方大鋼鐵集團有限公司各持股３０％，九江萍鋼鋼鐵有限公司持股
１８﹒３３％，萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司持股１６﹒６７％，四川省達州鋼鐵集團有限責任公
司持股５％。（ｗｌ）

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