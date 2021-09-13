《經濟通通訊社１３日專訊》截至上周五（１０日），滬深兩市成交額已連續３８日企於萬

億元（人民幣．下同）水平之上，交投之火熱多年未見。事實上，Ａ股成交量大增，外資功不可

沒。自８月２０日大幅沽貨後，在之後的１５個交易日當中，外資僅有１個交易日是淨賣出，總

計淨買入金額近６００億元，總成交金額高達２﹒２萬億元。在此期間，多間外資大行曾警告投

資中國市場的風險，外資卻如此反常湧入，行為令人狐疑。

據內媒《券商中國》引述一名香港基金經理引述消息稱，現在Ａ股市場的外資主力並非海外

基金，而是在香港拿到牌照的內地量化基金巨頭。這些基金在香港低息環境下放５倍槓桿高頻交

易Ａ股。據說，資方配給量化基金那邊的資金利率低於２％。顯而易見，在避開內地監管政策後

，基金在港可獲得的槓桿率水平遠高於內地兩融，與此同時，資金成本卻遠低於內地水平。

如一隻１００億元的產品，加５倍槓桿到６００億元。這些量化基金一般一周會全部換一次

標的，因此他們一周的交易可能高達６００億。該基金經理稱，由於策略上是市場中性，所以今

年以來這些資金幾乎沒有大的回撤。截至目前，今年收益率是３０％左右，雖然不是太高，但勝

在沒有回撤。通過上述方式在在香港運作一年多後，基金規模很快就可以從１００億激增１０倍

至千億水平。



＊中金認為市場並未過熱，萬億元或是新均衡水平＊



報道認為，內地量化基金在港利用高槓桿交易Ａ股的可能性是存在的。但這種現像是否普遍

，規模究竟有多大，擴張速度如何，仍不得而知。

不過，中金公司今日表示，萬億元可能是Ａ股成交的新均衡水平。隨著股票市場本身的增值

，以及近年ＩＰＯ和再融資帶動上市公司數量和股本擴張，Ａ股自由流通市值也逐年提升並已突

破４０萬億元。歷史上Ａ股自由流通市值對應的換手率具有均值回歸的特徵，以２﹒５７％的歷

史換手率均值所計算的理論成交額已突破１萬億元。從短期看，本輪換手率上升相比歷史更緩慢

，市場也並未出現全面過熱的現象。（ｗｌ）

