【重拳監管】美團不正當競爭案再敗訴，一審被判賠償餓了麼１百萬

《經濟通通訊社１３日專訊》青島市中級人民法院作出判決，要求美團（０３６９０）（被
告主稱名稱為：北京三快在線科技有限公司、北京三快科技有限公司）立即停止涉案互聯網不正
當競爭行為，並賠償原告餓了麼經濟損失及合理開支１００萬元（人民幣．下同）。
此前，美團分別於金華和淮安因「二選一」被判賠償１００萬及３５﹒２萬元。（ｗｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益 阿里美團急挫半成
|開市Good Morning13/09/2021
溫傑：科技股最差時間已過去惟短期難大升若有意部署建議買ETF
|財經熱話13/09/2021
【陶觀天下】中美首腦尋求緩和 歐洲央行減少購債
|財經熱話10/09/2021
【理財通】匯豐恒生擬提供逾百種理財產品 東亞招聘300名銷售人員
|財經熱話10/09/2021
【理財通】跨境理財通實施細則正式出台 銀行最快10月推出服務
|中國故事10/09/2021
《神州經脈》中美冀關係回正軌 8月信貸現分歧 滬指連漲三周
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰