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13/09/2021 13:37

【重拳監管】美團不正當競爭案再敗訴，一審被判賠償餓了麼１百萬

　　《經濟通通訊社１３日專訊》青島市中級人民法院作出判決，要求美團（０３６９０）（被
告主稱名稱為：北京三快在線科技有限公司、北京三快科技有限公司）立即停止涉案互聯網不正
當競爭行為，並賠償原告餓了麼經濟損失及合理開支１００萬元（人民幣．下同）。
　　此前，美團分別於金華和淮安因「二選一」被判賠償１００萬及３５﹒２萬元。（ｗｌ）

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