【大國博弈】傳華府再對中國補貼行為啟調查，中方籲妥善處理分歧

《經濟通通訊社１３日專訊》中美元首通話後，市場突傳拜登政府考慮對中國的補貼行為及

其對美國經濟的損害展開新調查，以此在貿易問題上向中國施壓。在北京，中國外交部發言人趙

立堅回應表示，希望美方與中方相關部門能夠按照兩國元首通話精神，妥善處理分歧，加強合作

，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道。「我們都看到特朗普政府執行的有關貿易政策是

搬起石頭砸了自己的腳。」

外電早前引述知情人士表示，包括貿易代表戴琪、商務部長雷蒙多在內的拜登主要經濟顧問

將於周五（１７日）下午開會商議可能的調查事宜。他們還將討論２０２０年１月特朗普任內與

北京達成的第一階段貿易協議及其執行機制，以及對被加徵關稅的３０００億美元中國輸美商品

可能採取的下一步行動。據悉，美國貿易代表辦公室要求外部顧問協助量化中國補貼行為給美國

造成的損失，以便評估調查啟動後應採取的適當回應。美國一位官員回應稱，政府尚未正式提出

該要求。

經歷１８個月談判，中美於２０２０年初簽訂首階段貿易協議。根據協議，在２０２０和

２０２１年兩年中，中國增加從美國進口２０００億美元，其中包括增購５４０億美元的能源產

品、７８０億美元的製造產品、３２０億美元的農產品和３８０億美元的服務。目前該協議仍在

執行中。

此外，對於有報道稱美國可能允許台北經濟文化代表處更名為台灣代表處，趙立堅表示，中

方已向美方提出嚴正交涉，要求美方以實際行動履行承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升

實質關係。（ｗｌ）

