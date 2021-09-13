【重拳監管】微博抖音等１４平台簽署自律公約，懲戒失德藝人

《經濟通通訊社１３日專訊》內地近來對演藝圈整肅行動不斷，中國演出行業協會聯合微博

、愛奇藝、騰訊視頻、優酷、嗶哩嗶哩（０９６２６）、咪咕視頻、今日頭條、抖音、快手（０

１０２４）、ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、咪咕音樂、小紅書１４家平台共同發布《構建清

朗網絡文化生態自律公約》。

公約明確，反對唯流量至上，注重文藝作品的質量口碑，不以數據、流量作為主要評價標準

，拒絕以重複刷量、刷單等方式進行虛假炒作；拒絕為違法失德人員提供展示平台。

公約還明確，加強對文娛領域相關賬號、評論、彈幕的管理，對發布含有以下內容的賬號予

以限流、禁言、清理：

１、無任何憑據的明星八卦，誇大事實、造謠、惡意炒作的；

２、以挑起事端或曲解原發內容本意等方式，激化矛盾、挑動不同粉絲群體相互攻擊或惡意

攻擊持有不同意見的個人和組織的；

３、以任意方式挑動、製造粉絲群體間對立情緒的；

４、未經合法授權在網絡平台上公布、買賣演藝人員航班、酒店等行程訊息或住址、身份證

號、電話號碼等個人隱私訊息的；

５、以為明星宣傳、拉銷量、打榜等名義召集、教唆、煽動明星粉絲進行集資或以外鏈、加

群、二維碼等形式誘導用戶去第三方平台進行集資的；

６、煽動或組織明星粉絲擾亂正常社會秩序的，如濫用政府舉報渠道、干擾公共場所秩序、

未經批准群體聚集等。（ｃａ）

