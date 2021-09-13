【施政前瞻】傳政府擬改組變「三司十五局」，增文化局分拆運房局

《經濟通通訊社１３日專訊》據香港媒體報道，特首林鄭月娥已敲定在下月發表的《施政報

告》中提出研究重組政府架構，增設文化及旅遊局，又會將運輸及房屋局一拆為二，預計將於年

底或明年初提出具體方案，將於下屆政府落實，若方案獲得通過，明年７月１日後政府架構圖將

由現時的「三司十三局」擴大成「三司十五局」。

《香港０１》引述接近政府消息人士表示，有意競逐連任的特首林鄭月娥下月發表的《施政

報告》，將有多項政策措施延伸跨越下屆政府，包括重組政府架構研究建議。為了呼應國家「十

四五」規劃，將香港定位為「中外文化藝術交流中心」，林鄭敲定設立「文化及旅遊局」，雖然

具體政策分工仍有待研究，但估計涉及現時民政事務局的文化政策、商務及經濟發展局的出版、

電影及創意產業，以及發展局的文物保育工作，將抽出來統一負責，例如西九龍文化區和香港故

宮文化博物館等，以後都會歸新局管。



＊林鄭：政府改組「不能迴避」＊



另外，為了改善行政分工及效率，林鄭亦建議分拆運房局，將目前的運輸及房屋政策各歸一

局專責。至於日後的房屋局會否與現時專責拓地的發展局合併，消息稱「未有聽聞」。換言之，

政府未來將至少新增兩個政策局。

林鄭昨日（１２日）出席《施政報告》公眾諮詢會時，形容政府改組是《施政報告》中「不

能迴避」，稱社會已回復平定，選舉制度完善，立法會更願意配合行政機關工作，「是時候可以

大膽，大刀闊斧地想如何重組」，並提到有共識成立專門政策局推動文化工作，亦會加強土地房

屋的協調。（ｃｌ）

