【新冠肺炎】何栢良：回港易計劃不應有緩衝期

《經濟通通訊社１３日專訊》內地福建省爆發新一波新冠疫情，香港政府事隔一日，才暫停

有關地區港人透過「回港易」計劃回港。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，

「回港易」並非新計劃，理應一發現個別地區出現零星個案，便即時更新適用範圍，看不到要設

緩衝期或需要押後的原因。（ｃｌ）

