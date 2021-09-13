【新冠肺炎】何栢良：回港易計劃不應有緩衝期

《經濟通通訊社１３日專訊》內地福建省爆發新一波新冠疫情，香港政府事隔一日，才暫停
有關地區港人透過「回港易」計劃回港。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，
「回港易」並非新計劃，理應一發現個別地區出現零星個案，便即時更新適用範圍，看不到要設
緩衝期或需要押後的原因。（ｃｌ）
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