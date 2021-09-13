【新冠肺炎】澳門：曾到福建莆田市人士入境需１４天醫學觀察

《經濟通通訊社１３日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，因應福建省的疫情

變化，自今日下午三時起，所有曾經到過福建省莆田市（全市）或廈門市思明區中華街道的入境

人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開當地後１４天但最短不少於７天。

所有曾經到過上述地方的已入境人士，其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開當

地１４天為止，期間須在開始措施的第１、２、４、７、１２天接受最多５次的新冠病毒核酸檢

測。免費核酸檢測結果不會上載至澳門健康碼亦不可作為出入境用途。如需將核酸檢測結果在澳

門健康碼顯示，則須自費檢測。

應變協調中心提醒，１４天內曾到過（１）雲南省：德宏傣族景頗族自治州瑞麗市；（２）

江蘇省：揚州市；（３）廣東省：廣州市越秀區的建設街道（今年９月或之後）；廣州市海珠區

南華西街道（８月２８日或之後）；（４）福建省：莆田市（全市）、泉州市泉港區界山鎮、

廈門市思明區中華街道的人士，須在入境時或其他須出示時在澳門健康碼上如實作出相應申報及

接受相應的防疫措施，離開當地２１天內出現任何疑似新冠病毒感染疑似症狀人士須立即就醫及

接受核酸檢測。（ｃｌ）

