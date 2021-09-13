【新冠肺炎】政府批出第三筆３﹒４３億元撥款，資助新冠病毒研究

《經濟通通訊社１３日專訊》食物及衞生局及由食衞局局長擔任主席的研究局今日宣布，再

批出３﹒４３億元撥款，支持本地大學進行針對２０１９冠狀病毒病的研究。這是醫療衞生研究

基金繼去年４月２７日及８月５日向４９個申請批出共１﹒７億元後的第三批撥款。

新獲批撥款的１８項研究，當中包括涵蓋多個項目主題的組合研究。這些研究將針對一系列

健康相關問題進行研究，為香港在２０１９冠狀病毒病大流行後的復原階段早作準備。這些研究

包括評估疫苗誘導的免疫反應和不同群體（青少年、成人、長者和接種加強劑的群組）接種疫苗

的安全性，以及比較自然感染者和接種者的免疫狀況；研究腸道微生物群在提高疫苗接種免疫反

應中的作用；調查公眾對疫苗接種的認識、信心和接受程度，和為減少新冠病毒在不同社區群體

傳播而採取的社會和干預行為措施。

食衞局局長陳肇始表示，當局先後批出合共５﹒１３億元支持６７個項目，通過應用新科技

，進行基礎以至臨床及社區層面的２０１９冠狀病毒病研究。結合學術界、醫護專業人員和政府

部門的努力，這些研究有助本港持續進行的抗疫工作，提升社區對大流行的抗疫能力。

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