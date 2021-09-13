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13/09/2021 16:18

【香港政情】陳皓桓將被加控未經批准集結，涉前年９月港島遊行

　　《經濟通通訊社１３日專訊》社民連成員兼前民陣召集人陳皓桓在Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁發
文指，今日於獄中收到警方通知，就２０１９年９月１５日的港島遊行，被控明知而參與未經批
准集結。
　　民陣前年向警方申請９月１５日「國際民主日」遊行被拒，上訴亦被駁回，但當日下午仍有
大量市民響應網上「去港島行街」的號召，最後演變成示威者與警方衝突。
　　陳皓桓因１０﹒１非法集結案正在服刑（ｃｌ）（ｚｚ）

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