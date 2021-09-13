【香港政情】陳皓桓將被加控未經批准集結，涉前年９月港島遊行

《經濟通通訊社１３日專訊》社民連成員兼前民陣召集人陳皓桓在Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁發
文指，今日於獄中收到警方通知，就２０１９年９月１５日的港島遊行，被控明知而參與未經批
准集結。
民陣前年向警方申請９月１５日「國際民主日」遊行被拒，上訴亦被駁回，但當日下午仍有
大量市民響應網上「去港島行街」的號召，最後演變成示威者與警方衝突。
陳皓桓因１０﹒１非法集結案正在服刑（ｃｌ）（ｚｚ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話13/09/2021
福建疫情再起澳門收緊入境措施 濠賭股全線下挫
|財經熱話13/09/2021
【水漲船高】中遠海控半日獲近兩億淨掃貨 航運股仲有得吼？
|專訪13/09/2021
【專訪】陶冬：國家戰略側重點改變 靠攏德國模式重視工業
|財經熱話13/09/2021
鋁價屢創新高供應緊張短期難解決 中鋁股價急升一成
|財經熱話13/09/2021
【重拳監管】須分拆支付寶兼保障勞動者權益 阿里美團急挫半成
|開市Good Morning13/09/2021
溫傑：科技股最差時間已過去惟短期難大升若有意部署建議買ETF
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰